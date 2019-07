ONA JE TREBALO DA POBEDI U ZADRUZI! Lepi Mića NAJSTRAŠNIJE očitao lekciju Dragani Mitar u studiju: Lepo sam ti govorio NEMOJ DA LAŽEŠ! ŠOK!

Dragana Mitar gostovala je u emisiji gde je ispričala svoju tužnu situaciju sa suprugom u koju je dospela nakon što je izašla iz "Zadruge". Lepi Mića je kao njen nekadašnji rijaliti prijatelj ustao i pred svima joj ukazao na greške za koje smatra da je radila, a koje su je dovele do suza u studiju.

"Reko sam joj fino "Dragana, nemoj da ležeš. Ona je došla do pola, i stala. Onda se orkenula zidu i rekla "Siki je super, Siki pozdravljam te". Ona kapira sa zakašnjenjem, ona je u romingu. Ja sam se tada sekirao zbog nje, a sada sam pukao. Govorio sam joj mani se Ljube Pantović, a onda se družila sa njom zbog cigare i kafe. Kad nekog zavolim, treba mi dosta vremena da ga otpišem. Ja sam joj pričao na vreme to kaži. Neka te razapnu, da, nisi radila nikakva emek dela, ali si priznala, to narod poštuje. A ona je posle toga počela da laže. Ne znam što. Ja ne podržavam prevaru, ja sam to njoj pričao. Dragana je normalna žena, nije budaletina, i kaži da si ušla u Zadrugu da jednom u životu stvoriš nešto svoje. I ona je uradila strašnu grešku, posle rijalitija vratila se tamo na kazan. Kad jednom odeš, ne vraćaj se, to je kraj", vikao je jedan od najiskusnijih rijaliti igrača u studiju.

"Ona je trebala da pobedi u rijalitiju, ona je imala priču", zaključio je vidno potredseni Mića.

