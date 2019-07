OVO KAMERE NISU SNIMILE NA ŽURKI: Mitrović zabranio pišanje u jezeru, Lepi Mića povraćao u vodu!

Spektakularna žurka povodom završetka "Zadruge 2" nije mogla da prođe bez mnogo alkohola i skandala, što je, uostalom, i pratilo celu sezonu rijalitija.

Gledaoci su u direktnom prenosu na televiziji Pink mogli da vide odličnu atmosferu na zabavi, a šta se sve dešavalo iza kulisa gde kamere ne snimaju, uslikao je naš paparaco.

foto: Sonja Spasić

Nisu svi takmičari došli na žurku, ali oni koji jesu potrudili su se da se dobro provedu i da budu u centru pažnje. Vlasnik Pinka na početku večeri svim prisutnima je poželeo da uživaju i da zajedno proslave obaranje rekorda po gledanosti, uz malu molbu.

foto: Sonja Spasić

- Meni je pripala čast da ovo uradim, iako sam ja samo jedan od onih koji stoje iza velikog šefa. Moja supruga je mnogo više zaslužna. Da vas zamolim samo, nemojte da vršite nuždu u vodu ovde, trebaće nam sve to za iduću sezonu - rekao je Mitrović.

foto: Sonja Spasić

Nije ga poslušao Lepi Mića. Doduše, nije vršio nuždu, nego je povraćao u jezero. On je u početku bio odlično raspoložen, sa svima je ćaskao i igrao uz muziku Maje Berović, ali pred kraj večeri sve mu je preselo. Od žestokih pića koja je konzumirao Mići se slošilo pa je došao do vode i počeo da povraća, na opšte zgražavanje. Ubrzo nakon tog incidenta njegov prijatelj Nebojša Bojović pomogao mu je da ode do kola i odvezao ga kući.

Sve oči bile su uprte u Lunu Đogani, pobednicu druge sezone, ali ona nije pravila nikakve ispade, svojstveno njoj, nego je sve vreme bila vesela i igrala uz muziku. S njom je bila i majka Anabela, koja je takođe bila odlično raspoložena i slavila je ćerkin trijumf.

foto: Sonja Spasić

Među prvima na žurku je stigao Marko Miljković, ali se dugo skrivao od medija jer nije želeo da daje izjave i da priča o svom odnosu s Đoganijevom. Loše volje je bila i Jovana Tomić Matora, zato što je njena devojka Sanja Stanković flertovala sa Markom Stolićem na njene oči nakon što je popila nekoliko čašica alkohola.

Na sreću, nisu se potukle, kako su to radile u "Zadruzi".

Pored njih, na žurku su došli i Bebi Dol, Nenad Aleksić Ša, Sloba Radanović, Gagi Đogani, Nataša Šavija, Dea Đurđević i Mladen Mijatović i drugi.

Ivan Ercegovčević - Marija Dejanović/ foto:

