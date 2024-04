JEZIVA PRIČA MILE ZA KURIR Podnela sam zahtev za razvod, a moram da živim sa njim! Doveo je i svoju MAMU! Izbacili su decu iz SOBE

Novosađanka Mila Nađ, majka četvoro dece, prolazi kroz turbulentan period u životu: ne samo što je u procesu razvoda već četiri godine, već i dalje živi u istom stanu sa budućim bivšim mužem, nedavno se u dom uselila i svekrva, a i ovako komplikovanu situaciju dodatno otežava sudski proces zbog stana.

Naime, nekretninu je kupila ona, ali ju je prepisala suprugu, protiv koga je podnela tužbu za dokazivanje prava svojine.

Kako je do ove situacije došlo otkrila je Mila u uključenju za jutarnji program Kurir televizije.

- Proces samog razvoda traje dve godine, dakle, od 2022. godine. Ja sam zatražila sporazumni razvod od svog budućeg bivšeg muža, ali nažalost to nije proteklo kako sam ja planirala da bude mirno, sa što manje štete po decu. I 2023. u septembru sam podnela zvaničnu tužbu u sudu - rekla je Mila.

Šta se dešavalo od septembra 2023. godine pa do danas?

- Kada pričamo o samom razvodu, jer je imovina zaseban proces, nije se desilo puno toga. Fali mišljenje Centra za socijalni rad, pošto oboje potražujemo starateljstvo nad decom. Fali mišljenje centra kome bi deca bila dodeljena. Samim tim smo imali četiri ročišta koja su samo odlagana po pitanju razvoda - istakla je.

foto: Kurir Televizija

Šta su razlozi za toliko odugovlačenje?

- Ono što je meni rečeno direktno iz centra jeste da trenutno nismo prioritetni, da postoje slučajevi koji su mnogo gori od našeg i mnogo teži. Iako je naša situacija jako teška. Žene su bile u stanu, videle su, razgovarale su sa decom, ali njihov radni kapacitet je prepunjen, preopterećeni su sa poslom. Ja imam razumevanja, idemo od tog nekog momenta gde je takva situacija da osam meseci tapkamo u mestu - rekla je.

Živi sa svojim budućim bivšem mužem i sa svekrvom koja se uselila nakon podnošenja zahteva za razvod.

- Meni sve to izgleda jezivo. Atmosfera u stanu je jako napeta. Mi smo dvoje ljudi koji imaju potpuno narušen odnos i jako narušenu komunikaciju, a prolazimo svaki dan jedno pored drugog i to je prosto strašno. Što se tiče same svekrve, useljena je protiv moje volje pod izgovorom smene između poslova, ona žena živi i radi u inostranstvu. Bila je prijavljena na našu adresu samo formalno. Nikada ranije ni živela sa nama i evo kad sam se zvanično odlučila za taj razvod. Kad se videlo da neću odustati od toga, ona se prošle godine uselila - rekla je.

Objasnila je i šta se dešava sa imovinom.

- Mi imamo problem imovine. Znači prava svojine, ko je vlasnik stana. Stan sam kupila ja svojim novcem od nasledstva na ime svog supruga. Ja sam se prosto našla u takvoj životnoj situaciji, razlozi su to da sam ja ceo život bila donekle, da kažemo izolovana. Manjak socijalne inteligencije, komunikacije sa porodicom i sa prijateljima i desilo se da sam došla u situaciju da sam izmanipulisana uz obećanja da ću dobiti doživotno pravo življenja, da uzmem stan na njega. Da ništa ne brinem, da će to sve biti u redu. Ako ne da je Bože dođe do razvoda, da će to biti sve normalno vraćeno meni, jer sam ja njemu rodila četvoro dece, on to jako poštuje. Kada je došlo do tog momenta da razvod mora definitivno da se dogodi, ništa od toga se nije desilo - rekla je Mila i dodala:

- U septembru 2023. sam podnela tužbu za pravo svojine, da se dokaže ko je vlasnik stana. Priložila sam dokaze, sve sam podnela, ali taj proces se nažalost odugovlači. Imamo jednu manipulaciju od strane mog budućeg bivšeg supruga, kada je u pitanju sam sud, gde se tvrdi da nije obavešten. Gde mi saznajemo da je majka primila obaveštenje. On je propustio da odgovori na moju tužbu, gde sam ja stan dobila u potpunosti, pa je uložio žalbu. Iako je rok omašen za 4 do 5 dana, žalba je uvažena, pa je ta presuda da sam dobila imovinu poništena. Mi sada restartujemo proces od 8 meseci potpuno iz početka i čekamo pripremno ročište za dokazivanje ko je vlasnik imovine. A niko ne obraća pažnju na to da mi imamo jednu životnu situaciju koja je jeziva sa četvoro jako male dece.

10:45 ŽIVI NA SILU SA MUŽEM IAKO JE PODNET ZAHTEV ZA RAZVOD! Novosađanka za Kurir: Jezivo je, deca žive u prljavštini SVEKRVA SE USELILA

Kako izgleda ta podela samog prostora unutar stana?

- Ovo je nešto što ja nisam mogla da zamislim, ni u ludilu bukvalno. Deca su izmeštene iz svog kreveta, on spava u dnevnom boravku na patosu, na dečijim dušecima. Deo dece stavi na ugaonu, deo dece ide kod mene u moju sobu. Znači prosto životne okolnosti su jezive, gde deca više nemaju ni svoj sto na kom jedu. Baka je zauzela sobu od najstarijeg deteta, dete više ne boravaju u toj sobi. Ja otvoreno tvrdim i prijavila sam Centru za socijalni rad da su nehigijenski uslovi jezivi gde njih dvoje ne vode adekvatnu higijenu, da se osjeća intenzivan miris iz te dečije sobe. Prosto vi ne možete da zamislite kakva je to komunikacija dvoje ljudi koji sad već u fazi, ja vama rečima ne mogu da opišem kako izgleda taj pogled i kako izgleda ta komunikacija. Prijavljivala sam i psikičko maltretiranje, ali to je nešto što je nažalost kod nas jako, jako teško dokazivo - otkrila je Mila.

Kako deca reaguju na sve to?

- Deci, ovo izuzetno zbunjujuće pada. Imali smo moment gde tata nije bio tu mesec dana zbog prijave za nasilje. Imao je meru izrečeno, nakon toga se vratio i onda smo imali moment kao "ali mama zašto se ti i tata ne ljubite, zašto nema više zagrljaja". On ih je upoznao sa situacijom da je tu bila policija, naravno on negira, ali prosto deca jako ispaštaju. Deca nemaju više svoje sobe. Jedno dete nam je u školi, on više nema svoj pisaći sto, nema prostor gde može da radi, nemaju za početak tu osnovnu higijenu - istakla je.

Kurir.rs

