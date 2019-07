MORAĆU DA RASKINEM TAJ CRKVENI BRAK! Ivan Marinković siguran: Dok to ne budemo obavili, pratiće nas LOŠA KARMA!

Ivan Marinković i te kako je zahvalan Vesni Vukelić Vendi, koja je uspela i njega da približi crkvi tokom boravka u "Parovima". Naime, on je shvatio da, ukoliko želi da ima lagodniji odnos sa devojkom Jelenom Ilić, ali i bivšom ženom pevačicom Gocom Tržan, crkveni brak moraće da raskine.

"Obuzela me je jeza, kao da mi se neki fleš desio u glavi. Kao da je to već trebalo da uradim, a to je da raskinem crkveni brak koji i dalje postoji", izjavio je on u jednom dahu.

"Dok to ne uradiš, imaćeš tu stegnutost između tebe i Jelene", prepričavao je on Vendine reči, pa napomenuo da on i njegova bivša supruga to nisu učinili: "Mi nismo raskinuli crkveni brak."

Na suđenje, pak, iako je hteo, nije došao zbog lošeg zdravstvenog stanja. Kako je istakao, promena mu je mnogo zasmetala, kao mnogima koji su dosta vremena proveli u rijalitiju pa izašli "napolje".

"Imam problem da se poriviknem i na jastuk i na krevet... a tek na hranu, probleme sa varenjem. Stvarno sam bio loše i zato nisam došao na suđenje", objasnio je on, koji je i više nego rešen da isplati alimentaciju, odnosno dug od 400.000 dinara.

Kako je dalje naveo, jedini problem koji on ima sa Gocom je taj što "ona njega tuži, na šta po zakonu i ima pravo".

"Ima pravo, ali to nije da joj rešava egzistenciju", rekao je on.

Sa ćerkom Lenom nije se video.

"Lena je promenila broj telefona. Poslednje je da Goca ne dozbvoljava da se ja viđam sa Lenom. Nisam taj tip, ali moraću na kraju da se obratim nekome", rekao je zabrinuto Ivan, koji je siguran da Gocu i njega zapravo prati loša karma jer još uvek nisu rakinuli brak koji su sklopili pred Bogom.

