FLERTOVAO JE SA MNOM, A BIO JE SA STANIJOM! Radio joj je svašta iza leđa! Nora priznala sve, NEMA ŠTA DA KRIJE!

Eleonora Miljković istakla je kako je uvek znala da je Marko Marković ženskaroš. Čak i kada je pomišljala da bude sa njim, bilo joj je jasno da on gleda i druge devojke, pa je brzo odustala od svega.

"Videla sam ja odmah da je on ženskaroš, videla sam. Koketirao je i sa drugim devojkama. Posle je ušao u vezu sa Stanijom, vidim da se vole, opstali su. Ne znam da li glume", rekla je ona Dušici u "Zadruga - Narod pita".

"Njemu će se sve to vratiti. Okretao je priču sa njom i sa mnom. Mislim da je emocije počeo da ima. Stanija će mu doći glave, sigurna sam", nadovezala se Mina.

"Ja sam mu zamerila to što je za stolom uvek pričao jedno, a ovako nešto drugo. Kad je bio sa Stanijom na početku, on je i te kako flertovao i sa mnom i sa drugim curama u kući. On je rekao da ja ne bih bila sa njim za stolom, a van stola se nabacivao i prilazio da me grli", pričala je Nora.

"Ja sam rekla da je Marko ozbiljan folirant, sve je krenuo da radi taktički. Zna šta je igra i šta sa tim može da dobije. Ja sam postala ravnodušna, mene posle toga više ništa nije zanimalo. Samo kad popijem, vrate mi se emocije, ali mi nije žao. Na neki način mi je krivo što ne pričam sa Norom, ali tako je kako je", zaključila je Mina.

