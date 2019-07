ONA JE JEFTINA IGRAČKA ZA STARIJE ČIKE! Maja Marinković brutalno oplela po Dorotei: Sve se trese od ŠOK TVRDNJI!

Dorotea Jovanović nedavno je istakla kako je brojne informacije vezane za prostituciju čula upravo od Maje Marinković. Međutim, Maja tvrdi da je sve to laž, te da je krhka plavuša sve to izjavila samo da bi skrenula pažnju na sebe.

"Ja nikada nisam izjavila da se Ana Korać i Sanja Stanković da bave prostitucijom. Sanja i Ana su prema meni fer i korektne i mislim da su super devojke. Dorotea je sve to slagala kako bi bila medijski eksponirana, s obzirom na to da je nema nigde, pa želi preko mog imena da to iskoristi", počela je Maja, ali nije se tu zaustavila.

"Što se Dorotee tiče, ona je jeftina igračka za starije čike, čak starije i od Karađorđa njene simpatije u 'Zadruzi'. Uskoro počinje vasar, kao što kaze Miki Đuričić, devojčica će imati posla da zabavlja stariju gospodu pod šatorom, taman da otplati dug Pinku, s obzirom na to da je izašla bez honorara, to će je oni častiti. A taman može i da zaigra oko šipke, pošto joj je to uža specijalnost", zaključila je Maja.

Podsetimo, Dorotea Jovanović nedavno je otkrila da zna tarifu nekih zadrugarki, a da je čula za cene od Maje Marinković. Ona je rekla da je Ana Korać skuplja od Sanje Stanković, pa je objasnila kako zna da se bave prostitucijom.

"Ja sam slušala razne priče od Maje Marinković. Sa njima je bila dobra, a govorila mi je: 'Znam ja Anu, a znam i Sanju, samo što je Ana malo skuplja.' Maja mi je govorila i cene dok je bila dobra sa njima. Za Anu je rekla da je 500 evra, a Sanja 250. Nisam mogla da verujem da se sa njima kikoće, a sa strane sve najgore", rekla je Dorotea.

