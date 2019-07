ONA ZVEČI TAMO GDE JE ŠUPLJA! Znam i šta je radila s 15 godina u kafani! Dorotea pokazala zube: Udarila na Maju NAJSTRAŠNIJE!

Maja Marinković žestoko je oplela po Dorotei Jovanović, koja je bila tvrdila da je od nje čula koliko košta noć sa Anom Korać, a koliko sa Sanjom Stanković. Krhkoj plavuši to se nimalo nije dopalo, te je uzvratila udarac.

"Meni je ptičica rekla da je mene Maja ispljuvala, da nije birala reči, ali ona ni nema mnogo da bira, jer njoj i priliče ti vulgarni izrazi. Ali mogu da kažem, svako se vratio u svoje okruženje, ona će obitavati po klubovima, dok ću ja putovati svetom i vrteću globus, jer meni moja mama to može da obezbedi, a ja mislim da ona zveči, jer možda ima inspiraciju u svom životu. Meni je moj deda obezbedio sve, a to što ona priča o meni, možda ona ima veliku nuždu da to radi što priča za mene. Ona zveči tamo gde je šuplja. A svašta sam ja čula o Maji, šta je ona radila sa 15 godina u kafani, ali to možete i vi da proverite. Tamo i dalje rade neke hostese i kreću se ljudi koji su bili tu dok je ona bila sa 15 godina", izjavila je Dorotea.

