DRAGOJEVIĆ JE MAJCI OVO I TE KAKO ZAMERIO! Ono što je uradila mnogo ga je POGODILO: Ti odeš da spavaš, a ja sam TAMO ZATVOREN I ISPAŠTAM!

Biljana Dragojević poslednjih nekoliko meseci bila je i te kako aktivna na društvenoj mreži Instagram, braneći Aninu i Davidovu ljubav. Međutim, taj potez sin joj je i te kako zamerio, pa je sve od sebe dao ne bi li joj objasnio da ne treba da se "zavoza rijalitija", pre svega zato što nije u istoj situaciji kao što je i on bio.

Majka je, pak, iz najbolje namere oštro osuđivala svaku ružnu reč izrečenu za njenog sina, ne bi li ga odbranila i istakla pravu istinu dok je on bio u "Zadruzi".

"Ja sam pričao sa mamom. Ona se zavoza rijalitija, ona ne može da gleda šta nešto kaže. To je ona. Ne može da se svađa sa nekim, šta dobija time? Znači, pričao sam i objašnjavao sam. Ako neko ispašta, to sam ja, jer ti odeš i spavaš, a ja sam tamo u 'Zadruzi' zatvoren. Zamerio sam joj zbog tih stvari. Skrenuo sam joj pažnju da se ne bavi tim stvarima, nije lepo to da radi", objasnio je David u emisiji "Zadruga - Narod pita".

