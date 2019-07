VIDIM DA SE SVI HVALE: Matora kupila STAN gde će živeti sa DEVOJKOM, a da li je ovako pecnula LUNU ĐOGANI?!

Sanja Stanković otkrila je da je njena devojka Jovana Tomić Matora kupila stan u kom će živeti za mesec dana.

"Moram da otkrijem ekskluzivu, Jovana je kupila stan! Ubiće me što sam ovo rekla bez nje. Biće gotov za mesec dana, trenutno je u izgradnji", rekla je Sanja sa širokim osmehom, ponosna na svoju devojku.

Jovana Tomić Matora kaže da nije želela da se hvali kupovinom nekretnine, s obzirom da svi to rade, aludirajući na Lunu Đogani.

"Nikome to nisam rekla, nisam htela, pošto vidim da se sada svi hvale. Srećne smo, sve je super i ide po planu. Stan se vodi na moje ime, ali daće Bog da uzmemo još jedan stan koji će da se vodi na Sanjino. Mada, sve je to naše. Zajedno smo nas dve to mukotrpno izgurale", objasnila je Tomićeva.

