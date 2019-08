IMAO SAM TEŠKU POVREDU NOGE! Kad sam u kratkom šortsu, to mi najviše smeta: Mislio sam da će da se reši... Bane Čolak OTVORIO DUŠU!

Bane Čolak progovorio je na temu kompleksa, pa istakao da mu najviše smetaju posledice teške povrede noge. U iskrenoj ispovesti, priznao je da se nadao da će se to rešiti, međutim, ispostavilo se da je u pitanju velika komplikacija.

"Imam ih više, ja to nikada nisam krio, ne mogu da izdvojim najveći, ali to što sam imao tešku povredu noge i te posledice toga... što se vidno može primetiti, ali evo 21. vek je, i mislio sam da može da se reši, ali to je mnogo komplikovano. Tako kada sam u kratkom šortsu, to je ono što nam najviše smeta", iskren je bio Bane.

foto: Printscreen

S druge strane, prvo veliko pijanstvo pamti kao veliku sramotu.



"Moj kraj je poznat po tome da udarimo po rakiji, možda je prvo ozbiljno pijanstvo na jednom 18. rođendanu. Ja sam imao 16 godina, bio je sneg napolju, bio sam sa društvom i malo sam pio sa njima, ali su oni bili stariji od mene, pa su mogli više. I vidim u jednom trenutku, izašao da se javim na telefon, meni se smučilo, posle više puta povraćanja, ja sam povraćao crveno, mislio sam da izbacujem krv i pozvao sam mamu. Spakovala me je u auto, pa me je bilo sramota da je pogledam u oči. Rekla mi je da treba da me bude sramota, posle toga više nikada nisam povraćao od alkohola."

Prvo se*sualno iskustvo imao je između sedmog i osmog razreda.

"Između sedmog i osmog razreda, sa jednom drugaricom iz odeljenja, bila je to klinačka ljubav. Ona je bila spremna na to, ja i dalje nisam, ali posle nekoliko dana smo se našli ponovo. Nije mi u lepom pamćenju, trajalo je od tri do pet minuta. Kada se sretnemo u gradu javimo se, ona sada ima i decu", zaključio je on.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink/Foto: Damir Dervišagić

Kurir