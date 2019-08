PROČULO SE DA JE MATORA PODVODILA SANJU?! Devojke u bunilu! Rešile da javno otkriju PRAVU ISTINU!

Osim navoda da se Sanja Stanković nalazi na spisku makroa Maksimovića, te da mu je i miljenica, još jedna šokantna vest potresla je kako nju, pa tako i njenu devojku Jovanu. Naime, pročulo se kako je sve vreme zapravo Matora podvodila Sanju dok se ova navodno bavila prostitucijom, te su devojke rešile da otkriju pravu istinu i stave tačku na brojne gradske priče.

"Ja sam to saznala kada mi je novinarka postavila pitanje. Ja sam bila šokirana. I sad sam šokirana. Meni je to... ja razumem, to je rijaliti, ljudi tamo mogu svašta da ti kažu i napolju da izmišljaju... Čim sam izašla ja sam pozvala mog advokata. On se bavi time. Ne želim uopšte da zamaram svoju lepu glavicu tim glupostima", ispalila je Sanja kao iz topa.

"Ja sam uvek u društvu lepih devojaka i moje devojke su sve prelepe bile. To je glupost!" nadovezala se Matora, koja se trudila da sa osmehom zaustavi navode da je podvodila svoju devojku, iako joj nikako nije bilo pravo što se tako nešto priča.

