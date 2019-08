POZNATI ITALIJANSKI FUDBALER U PENZIJI HOĆE MAJU ZA ŽENU? Taki odmah odreagovao: Izgoreo kada je saznao šta se dešava!

Maja Marinković potvrdila je da je nedavno zaista pala bračna ponuda od jednog poznatog italijanskog fudbalera u penziji za nju. Ipak, kako kaže, ona još uvek nije spremna za udaju, a njenom ocu nimalo se nije dopalo što se to uopšte i dogodilo.

"Da, to je istina, ali sam ja to odbila. Tata je strašno poludeo kada je čuo. U pitanju je fudbaler iz Italije, jako uspešan dečko, koji lepo izgleda. Kao čovek je kulturan, ali ja zaista nisam spremna za tako nešto. Bračne ponude me uopšte ne zanimaju", ispričala je maja tik pred početak emisije "Zadruga - Narod pita".

Proslavljeni fudbaler kojem nije otkrivala ime je, pak, nastavio da je zove iako ga je odbila. Tada, Taki je rešio da reaguje.

"Taki je poludeo, to su bile milionske poruke i pozivi. Baš me je uznemiravao, nije mogao da prihvati to što sam ga odbila. Onda je Taki uzeo telefon, okrenuo ga i rešio to", ispričala je bivša zadrugarka, pa otkrila da li bi pristala na ponudu da je u pitanju bio neko drugi.

"Mislim da sam još uvek mlada, nemam trenutno ni dečka, super mi je solo. Kada bude bilo vreme, doći će do toga. Trenutno me ne zanima nikakva bračna ponuda", zaključila je atraktivna crnka.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink/Foto: Printscreen

