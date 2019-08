MARKOVA ŠOKANTNA PROŠLOST ISPLIVALA U JAVNOST: Sada živi na Luninoj GRBAČI, a nekada je bio POTRČKO ovog muškarca! ONA je iznela sve detalje!

Maja Marinković otkrila je sve što zna o Marku Miljkoviću, pa pojasnila zašto misli da je sa Lunom Đogani iz koristi.

foto: Printscreen

"Luna i ja smo se svađale. Ušli smo u žustru svađu, Marko je ispao Indijanac i počeo da me prska u oči sa nekim hemikalijama. Pokušala sam da mu otmem to sredstvo i samo sam videla šerpu i prosula sam. Nikada to ne bih uradila da nije započeo prvi. Ništa novo, on je i sam priznao da je nasrnuo na ženu, ali da se kaje. Takvi muškarci su kukavice. To je meni katastrofa. Moja je greška što sam ga loše procenila, smatrala sam da je zreo kad sam imala sa njim nešto, on je mene povredio i iskoristio", rekla je Maja u "Narod pita", a onda je otkrila deo Markove prošlosti koju je saznala od druga:

"Marko je bio njegova kurirska služba. Izvukao ga je iz sela, pomogao mu novčano, Manuel je bio kući i gledao filmove, a Marko je njemu kupovao cigarete, donese mu i Manuel ga časti 100 dinara da kupi nešto slatko. Sada je na Luninoj grbači, troši pare, sve ja to poštujem, ali je igrao prljavo da bi došao do svog cilja."

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Instagram

