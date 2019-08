BANE ČOLAK PROGOVORIO O LAŽNIM SUZAMA IZ RIJALITIJA! Zgranuo je celu naciju ovim potezom, a sad priznao ZAŠTO JE FOLIRAO DA PLAČE! (FOTO)

Lažne suze Baneta Čolaka zatekle su celu Srbiju. Na društvenim mrežama ubrzo nakon ovog poteza mnogi su mu se podsmevali. U tom trenutku i na taj način, pokušao je da ublaži svađu koja je izbila između njega i njegove tadašnje devojke Zerine, a sada je konačno objasnio kako mu je to uopšte palo na pamet da uradi.

"Što se tiče toga, ja ne znam koga sam ja ugrozio tim lažnim suzama. Da li sam nekoga time povredio ili sam samo sebe ukanalio. Eto... U tim momentima, kada sam ja to radio, ja nisam mogao da verujem da se sve to izdešavalo. Da je to ta osoba s kojom sa ja napolju planirao i hteo nešto. Sve!" ispričao je gostujući u emisiji "Zadruga - Narod pita" Bane, napominjući da je sve vreme učešća u rijalitiju bio surovo iskren.

"Radio sam to iz ljubavi, pa iz neuzvraćene ljubavi", nabrajao je on, još uvek zatečen time što je Zerina, po njegovom mišljenju, "napolju bila sušta suprotnost od onoga što je bila unutra".

"Ali eto, taj mart, ja mislim da su kući trubači bili (kada je Zerina izašla iz rijalitija). Kod mene se slavilo kad je ona ispala!" otkrio je on.

