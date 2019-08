HAOS U LUNINOM STANU NA NOVOM BEOGRADU! Anabela ISELILA ZETA, Miljkovićeve stvari u KESAMA završile na ulici?! Komšije u ČUDU!

Luna Đogani i ne sanja šta joj se dešava u stanu koji je zaradila boraveći u "Zadruzi 2". Naime, majka Anabela se provodila u Grčkoj dok ćerka i zet, Marko Miljković, uživaju u ljubavi u Egiptu, ali čim je došla u Beograd otišla je pravo u njen stan. Ono što je zatekla tamo, nimalo joj se nije dopalo.

"Luna i Marko su baš bili srećni zbog toga što će konačno moći malo da se opuste. Taman su rešili sve nesuglasice i konačno im je lepo zajedno, jedino što ni ne sanjaju šta se u Beogradu dešava. Anabela je doputovala pre nekoliko dana iz Grčke i odmah je otišla da izvidi kako stoj stvari u Luninom stanu i ono što je zatekla nije je nimao obradovalo. Luna i Marko su nerazdvojni i svaki trenutak provode zajedno, pa je logično da su i njegove stvari svuda po kući. Anabela svakako ne podržava tu vezu, pa kad je to videla užasno se razbesnela i počela da viče: "Neće to moći tako!", a onda je panično počela da skuplja Markove stvari i da ih gura u kese, koje je kasnije iznela ispred ulaznih vrata. Bukvalno je iselila Marka, ceo komšiluk se našao u čudu", naveo je izvor.

Na ovaj sraman potez odreagovao je i Gagi Đogani, a kako je on "našao zajednički jezik" sa izabranicom svoje ćerke, osudio je ponašanje svoje bivše žene.

"Od Anabele me više ništa ne čudi. Ne znam zašto je uporno protiv Lunine veze sa Markom. Pogotovo sada kada su se napokon uskladili. Ko će njoj ući u mozak?! Siguran sam da će Luni u jednom momentu prekipeti, jeste joj majka i ima dosta uticaja, ali ovo je prevršilo svaku meru. Pitaću je kada je Lunči desetkuje... Ako je to stvarno tako, onda je ona za "Lazu", jednostavno da je neko veže i ne pušta. Ne razumem je nimalo, od početka podržavam Lunu u svemu, jer mi je njena sreća najbitnija. Kako Anabeli na prvom mestu nije sreća našeg deteta, kako bih to mogao da razumem? Iskreno se nadam da nije baš sve tako kao što izgleda i da je Anabela samo posremala stan, jer mi je neprihvatljivo sve ostalo", rekao je uzrujani Gagi.

