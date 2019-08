JA SAM STANIJI OBEĆAO DA ĆE BITI MOJA! Reči Baneta Čolaka od kojih SVE VRI: Spomenuo i Vladimira Tomovića!

Vladimir Tomović jednom prilikom u telefonskom razgovoru skrenuo je pažnju tadašnjoj devojci Staniji Dobrojević, zbog bliskosti sa Banetom Čolakom.

Mnogi su Užičanina smatrali jednim od glavnih razloga zašto se zadrugarski par na kraju i rastao, a on nije propustio da to sve sada i prokomentariše.

"Nemamo kontakt on (Vladimir) i ja. Zakopali smo sekire unutra. On je u tom pozivu rekao Staniji da se skloni od mene. Ako je njihova veza bila dovoljno jaka, onda ja tu nisam ništa mogao da pokvarim", počeo je on.

"Njihova veza je bila slaba, čim je pukla. I to zbog mene, a ja ništa uradio nisam. Ako on smatra da sam ja negde pogrešio, neka mi to kaže. Ja ne bih da se svađam sa njim, mislim da nema potrebe za tim. Ja sam Staniji obećao da će ona u 'Zadruzi' biti moja. Tu ću baš onako da je napadnem", obrazložio je Bane gostujući u "Zadruga - Narod pita".

