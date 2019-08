VLADIMIR TOMOVIĆ STAO PRED NAROD PRVI PUT OTKAKO SE ZADRUGA ZAVRŠILA! Zahvaljuje se Aleksandri Subotić, ne prestaje! ŠOK!

Vladimir Tomović prvi put po završetku "Zadruge 2" osvrnuo se na mesec dana koje je proveo u rijalitiju, a onda se i javno zahvalio Aleksandri Subotić što je napustio ovaj projekat. Pre svega, on je mislio na poslednjih devet meseci života njegovog pokojnog oca. Kako kaže, nikada sebi ne bi oprostio da je bio u rijalitiju, a ne pored njega.

Takođe, on smatra da je diskvalifikacijom dobio priliku i da uvidi " s kakvom je devojkom bio", misleći na Staniju Dobrojević, te je onda zaključio kako ga je "Bog pogledao sa više strana".

"Bog me je pogledao, i Aleksandra Subotić, da izađem iz rijlatilija i vidim neke stvari pravim očima. Devet meseci zadnjih, života mog oca, sam proveo s njim. To sebi nikad ne bih optostio... Zahvaljujem se Aleksandri, evo i ovoga puta", izjavio je gostujući u emisiji "Zadruga - Narod pita" on.

"Uvideo sam s kakvom sam devojkom bio. Bog me je pogledao sa više strana", nastavio je Vladimir, koji je već na početku obećao da će biti iskren, da na provokacije neće odgovarati, te da kao ni u rijalitiju neće dozvoljavati nikome da njime "briše pod".

