ON JE BIO LUNI NAJVEĆA PODRŠKA TOKOM RIJALITIJA: Potresna ispovest Adama Đoganija LEDI KRV u žilama! Možda je ona izgubila osećaj, jer me je jako mlada rodila...

Adam Đogani učestvovao je u drugoj sezoni "Zadruge", gde je bio najveća podrška sestri Luni Đogani, koja je bila slomljena posle raskida sa Slobom Radanovićem. Međutim, takmičar je imao teško detinjstvo, odvojen je bio od majke, ali o tome je nerado govorio. Sada je rešio da otvori dušu i kaže svo što mu leži na srcu.

- Ja sam joj rekao pre ulaska da pazi na tetku, na brata, kad bi mogla da mi pošalje majicu dok sam tamo, meni bi to mnogo značilo, jer to je moja mama poslala, bilo šta, čašu sa slikom našom, značilo bi mi da znam da ona misli na mene. Ona to nije uradila. Zvala je ona mene dok sam bio napolju, na svaka dva do tri meseca. Iskreno, ja imam osećanja prema njoj, želim da imam kontakt sa njom, ali osećam da je ona hladna, možda je ona izgubila osećaj, jer je ona mene mlada rodila - započeo je Adam svoju emotivnu ispovest.

Majka ga je nazvala posle rijalitija, ali nisu uspeli da razgovraju, jer je on Adam bio ljuti zbog njenog ignorisanja sina tokom trajanja rijalitija.

- Ona je mene nazvala i iskreno, nisam hteo da joj se javljam jedno vreme, jer sam bio ljut, ali onda sam shvatio da mi je ipak mama. Hteo sam da čujem zašto, možda je imala neki razlog, možda joj nije bilo dobro. Posle mesec dana sam je pozvao, pričali smo, ali mi ništa nije rekla, rekla je da bilo sve u redu, da je gledala. Bila je ponosna, rekla mi je da je gledala, ali da nije toliko pratila. Imaš priliku da gledaš svoje dete 24 sata, a nije. Mogla je čak i da me upozna tako, ali nije to uradila. Razočaran, da, jesam. Ne bih mogao da joj oprostim to što je ona možda nezrela, sad sam shvatio zapravo da je ona nezrela i da nema taj osećaj i to me najviše boli, a ja ne želim ništa na silu kada je to takva osoba - završio je Đogani, za koga se videlo u "Zadruzi" da je jako vezan za svoju sestru, Lunu Đogani.

