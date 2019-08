ON JE MENE PRONAŠAO I JEDINO ON MOŽE DA MI PARIRA U SVEMU: Posle LOMOVA, bolesti, svađa, tuča i JAVNIH OSUDA, Zerina Hećo sreću pronašla sa DADOM GLIŠIĆEM!

Zerina Hećo bila je na stubu srama zbog ishitrenog ponašanja, napada histerije i žučnih svađa tokom "Zadruge 2", a onda kada je izašla sa imanja, sreća je samu pronašla. Naime, kroz poslovne angažmane upoznala se sa Dadom Glišićem, a poznanstvo se ubrzo pretvorilo u pravu ljubav.

Bivša rijaliti učesnica progovorila je u jednoj emisiji o romansi sa Dadom Glišićem, za koga kaže da joj je bio rame spasa, a sada je u čvrstim rukama vodi kroz život.

- Ja sam pronašla najdivnijeg muškarca na svetu. Mnogo mi je teško što on sve mora ovo da sluša. On je mene veoma dobro upoznao za ovo kratko vreme. On je mene pronašao na neki način. To je osoba koja može da mi parira su svemu. Dado je producent moje nove pesme. Tako je došlo do našeg prvog susreta i upoznavanja i potom smo uplovili u vezu. Imam dobrog životnog partnera. On je osoba koja je mene upoznala. Kritičan je, to je osoba koja ima autoritet, usmerava me ii pokušava da me vodi kroz poslovan svet - rekla je Zerina u emisiji "Zadruga, narod pita".

Kurir.rs / Foto:

Kurir