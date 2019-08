JEZIV VRISAK UŽIVO U EMISIJI! Mića otkrio VELIKU ISTINU o Aninoj mami, Koraćeva se uključila i ZAPRETILA MU! (VIDEO)

Lepi Mića komentarisao je budžet porodice Korać i otkrio kako Anina majka zarađuje 40.000 dinara mesečno, dok Ana vozi skupocene automobile, ako i to da David Dragojević nema dovoljno novca za Anu, pa ni za benzin.

Ana Korać se odmah uključila u esmisiju i poručila Mići da ne spominje njenu majku, jer će imati problem sa njom, što je Miću iziritiralo.

"Ja nisam rekao nijednu ružnu reč o njenoj majci, već da su joj primanja 40.000 dinara. Rekao sam fino. Neke stvari nemaju logike. Nisam rekao nijednu ružnu reč. Njena majka se uključila u emisiju kada sam bio gost i obratila se meni. Ja tada nisam zvao i rekao Ani: "Imaćeš sa mnom probleme". Da li to Ana preti? Šta? Ne razumem! Ja sam ovde, ja ću biti ispred televizije! Ti pretiš? David je potvrdio da ona tako živi! Plate u Ivanjici su 40.000 dinara! Zabole me k*rac za tvoje fakture, da ti meni ovde pretiš što sam rekao da tvoja majka ima penziju ili platu 40.000 dinara! Meni to govoriš? Sram te bilo! Rekao sam samo stvari koje je govorio tvoj dečko! Ružnu reč nisam rekao za tebe! Ti si sad kao uvređena. Sram da te bude!", vrištao je Mića na sav glas!

