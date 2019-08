ISKORISTIO SAM JE ZA SE*S JER SAM VIDEO DA JE ZALJUBLJENA U MENE! A DETE MI SE OMAKLO: Ivan Marinković ŠOKIRAO, a od odgovora Miljane Kulić SVE SE TRESE! (FOTO)

Miljana Kulić i Ivan Marinković imali su intimne odnose u šestoj sezoni "Parova", kada Kulićeva ostala trudna, a Marinković nikada nije priznao dete.

- Ono što smo Miljana i ja imali je čist s*ks sa moje strane. Bila je zanimljiva, i mogu da kažem da sam je iskoristio jer sam video da mogu da je imam. Kao i svaki muškarac imao sam potrebu za se*som, ona bila zaljubljena u mene i eto desilo se to dete na kraju. Dete ja nisam hteo ono se omaklo, ja nisam očekivao mislio sam da neće iz prvog puta al očigledno sam vrlo plodan. Što se mene tiče ja sam rekao da me Miljana ne zanima kao žena nit me ikad zanimala čak ni posle saznanja da je trudna", rekao je jednom prilikom Marinković.

Miljana je u svojoj Instagram priči odgovorila na ove navode, a ona je sve što se izdešavalo između njih obrazložila do detalja.

"Da, sigurno, verovatno se i veridba pre trudnoće omakla i kletve u ćerku da me voli najviše na svetu i da želi dete sa mnom. Sve se omaklo, ljudi su gledali taj rijaliti, a gospodin dotični neka priča šta hoće. Sada me ne zanima više. Činjenica je da sma iz te ljubavi dobila anđela, koga on posle onakvih izjaa nikada neće videti, to tek sada prvi put kažem. Obećavam", napisala je mlada mama na društvenoj mreži.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs, Alo / Foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir