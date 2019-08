MARKO PROGOVORIO O PROBLEMIMA U VEZI! Luna se krišom čuje sa Slobom Radanovićem?! Ništa nije PREĆUTAO!

Marko Miljković progovorio je javno o problemima u vezi sa Lunom Đogani. Mnogi se već neko vreme pitaju zašto par preza od objavljivanja zajedničkih fotografija, a on je rešio da stavi tačku na gradske priče.

"Izbegavamo da izbacujemo slike, gledamo da što više sačuvamo privatnost. Zamolio bih pratioce da imaju razumevanja, jer ne želimo da svaki dan kačimo slike. Svako će da 'fura' svoj fazon, ja ne izbacujem nešto mnogo slika... Tu krenu teorije da smo se posvađali, da je frka ili problem... Međutim, ne brinite ništa, sve je u najboljem mogućem redu, nema potrebe da na Instagramu dokazujemo, to se vidi kroz intervjue i gostovanja. Ako raskinemo, bićete svi obavešteni", ispričao je u "Zadruga - Narod pita" Marko, ali nije se tu zaustavljao.

Naime, pre nekoliko dana Luna je bila protiv toga da se pridruži svom dečku kada se uključio uživo putem Instagrama, a Marko je javno otkrio razlog za to.

"Ona je bila nervozna, čekali smo ručak da nam stigne. Ona dok ne pojede nešto, ona je nervozna, nije ni kosu namestila. Mene je baš bilo briga, nisam gledao na nju, to mi je bilo onako... Nisam znao da je nervozna. Interesuje ljude svašta, kad imam potrebu ja se uključim i ispričam ljudima sve šta ih zanima. Luna se prima na neke čarkice, među nama ovako nema svađa", iskren je bio on.

Međutim, tokom jednom uključenja, nametnulo se pitanje koje se ticalo tajnog kontakta Lune i njenog bivšeg dečka, Slobe Radanovića. Gledalac je tvrdio da se to dogodilo, ističući da se javlja iz Zrenjanina i da je neko ko je i te kako blizak pevaču. Ipak, Marko je ostao pribran.

"Pratim od prve 'Zadruge' i cela ta priča sa Lunom i Slobom... mene zanima kako bi Marko odregovao da se Sloba čuo sa Lunom? Oni su razmenili poruke, to pouzdano znam", rekao je gledalac.

"Verujem da su to dezinformacije. Mi smo se sreli u bioskopu, bilo nam je čudno kad smo se sreli. Je l' vi za to imate dokaz? Ne verujem da bi se to desilo, nema potrebe da mi kaže da li je to tako ili nije, ja osećam da to nije tako. Ja znam kakva osećanja gaji Luna prema tom čoveku, bez obzira na sve znam da se ne bi čuli. Po meni, to nema veze sa mozgom i sa istinom", odgovorio je Miljković.

