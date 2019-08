BOLUJE OD RAKA I IMALA JE POSLENJU ŽELJU: Luna Đogani u potresnoj ispovest otkrila šta joj je najvažnije u životu

Luna Đogani učešćem u rijalitiju stekla je veliki broj fanova. Ona je progovorila je o dirljivom susretu sa svojom obožavateljkom koja boluje od teške bolesti.

"Dok sam snimala svoju prvu pesmu u Makedoniji, upoznala sam jednu gospođu koja me već dve godine prati, koja me bezuslovno voli, bukvalno me gleda kao svoju ćerku. Ona, nažalost, boluje od raka, ne znam kakve su prognoze, ali znam da je promenljivog zdravstvenog stanja, nekad je dobro, nekad je loše. Ona je imala veliku želju da me upozna. Rekla mi je da joj je poslednja želja da me upozna i vidi nasmejanu i srećnu.

Ja sam joj ispunila tu želju i to je najmanje što sam mogla da uradim. Moja mama i ja smo se uputile kod nje, ona nas je ugostila, kod nje smo spavale. Kada sam ušla u njen dom, osetila sam tako neku pozitivnu energiju, videla sam koliko je ta žena puna ljubavi i koliko može da voli.

Dok smo delile neke situacije, kada mi je pričala kako me doživela, kako me je pratila i kako je plakala zbog mene, samo sam rekla u sebi: "Bože, hvala ti što sam zdrava i što je moja porodica zdrava." Mislim da čovek nema ništa ako nije zdrav. Ovom prilikom želim da joj se zahvalim na svemu, ona toliko malo traži, a mnogo više zaslužuje - pričala je Luna sa knedlom u grlu.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/Pink/Foto Printscreen

Kurir