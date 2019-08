SLOBI OPET SOLO! MENJA DEVOJKE KO ČARAPE! A ono što je rekao o ponovnom ULASKU U RIJALITI će šokirati mnoge

Sloba Radanović opet je solo.

Pevač kaže da je raskinuo sa devojkom koju je samo delimično predstavio na društvenim mrežama i ističe da će lepšu polovinu pokazati u javnosti tek kada to bude ozbiljna veza.

Od kada je ušao u rijaliti “Zadruga” Slobodanu Radanoviću život se okrenuo za 180 stepeni: Cela nacija je imala priliku da učestvuje u njegovom ljubavnom životu, a sve je izgledalo kao latinoamerička sapunica. Posle izlaska razveo se od Kije Kockar, ali sreću nije našao ni kraj ljubavnice Lune Đogani.

Onda je nedavno objavio fotografiju u zagrljaju nepoznate devojke, ali je u javnosti nije predstavio.

foto: Kurir/M.M.

- Trenutno nisam u vezi. Bio sam do pre nekoliko dana, ali sam sada solo. I nisam bio u vezi sa misicom, kako se mislilo. Bila je potpuno druga devojka, ali sada o tome ne bih detaljisao s obzirom na to da sam raskinuo - kaže Sloba Radanović, i dodaje:

- Ne želim da predstavljam nikog javnosti dok ne vidim da je to nešto ozbiljno, nešto što želim. Isto tako ne želim da devojkama sa kojima sam stvaram neku tenziju i pritisak bez potrebe.

Ovaj pevač je tokom rijalitija imao veliku podršku svoje porodice, posebno majke Dragice, koja je sve vreme tokom “Zadruge” bodrila svog mezimca. Neizmernu ljubav koju osećaju jedno prema drugome teško je, kako kaže, opisati rečima, a samo jednu stvar mu sada majka zamera.

"Retko mi šta zamera, jedino joj smeta kad putujem negde, pa joj se ne javim da sam stigao. Majka kao majka, uvek brine. Eto pokušaću to ubuduće da ispravim kod sebe", obećava pevač, a na pitanje da li bi nešto iz svog života izbrisao da može, kaže: - Ništa ne bih obrisao. Sve je to tako trebalo da bude. Gledam da iz svega izvučem samo pozitivnu stranu. Ko zna zašto je to dobro što se desilo. Prošlost ne može da se menja.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Blic/Foto Pritnscreen/Instagram

