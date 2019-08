MILJANA NIJE NORMALNA! Zove Zolu po 20 puta i ŽELI POMIRENJE!? Lepi Mića nije štedeo rijaliti majku: Ta je uzimala pare na kamatu, pokrala mu je stvari, RUMUNSKA MEČKA!

Lepi Mića gostujući u jednoj emisiji objasnio je da, zapravo, nema ništa protiv Marije Kulić, iako ga je njena ćerka optužila da je mrzi. Naime, on opravdava brojne njene postupke jer se "samo bori za Miljanu", kao što bi se i on borio za svoje dete - svim silama.

Međutim, nije se tu zaustavljao. Bivši zadrugar nazvao je Kulićevu mangulicom, koja nije trebalo verbalno da napadne Vladimira Tomovića. Takođe, izneo je u javnost da pouzdano zna da Miljana bivšeg dečka Zolu zove po 20 puta želeći pomirenje.

"Juče sam slušao onu mangulicu, svinju koja je tužila svog oca. Dok to priča mama je zove i kaže da je izmislila sve. Sinoć je jadni Tomović naleteo na foru. Vladimire, Miljana nije normalna. Ja znam da je on prema njima bio korektan, poštovao ih je. Miljana ga sinoć napala bez razloga, nije normalna. Sinoć je slala poruke Zoli celu noć, svaki dan ga zove 20 puta, a sinoć kaže kako ne zna ni kako se zove. Ona ga zove konstantno, ona želi pomirenje. Ona ne može da dobije penis, jedino na lotou ako ga upakuju u mašnicu. Ona će se takmičiti i sa majkom. Ja Mariji opraštam sve jer se bori za svoje dete. Majku gađala, slomila joj naočare, oca tužila, pa je l' to normalno? Ona je sinoć napala Tomovića. Ona je uzimala pare na kamatu i igrala aparate, pa je onda zalagala lap-topove, telefone. Ona je majka?! Ona je Zoli pokrala stvari. Nju je Zola voleo. Ona je rumunska mečka. Ona je na ivici kvintaluša, može da ima dečka preko 120 kila. Ona nije normalna", vikao je Mića naočigled svih gostujući u emisiji "Zadruga - Narod pita".

