LEPI MIĆA JE VIŠE OD 30 GODINA U BRAKU SA SNEŽANOM: Retko govori o njoj, a prošli su SITO I REŠETO! Zadrugar sad izneo NAJVEĆU INTIMU!

Lepi Mića ne voli da priča o privatnom životu, ali je sada progovorio o ženi Snežani.

"Upoznali smo se davno, pre 30 i nešto godina, i toliko godina smo u braku. Živeli smo u istom gradu i prvi put kad sam je video, znao sam da je to to. Ja sam tada imao 27 godina, ona je imala 23 godine. Posle tri godine veze stupili smo u brak. Postao sam otac sa 34 godine, mislim da je to idealno vreme. Do tada sam lumpovao. Sve više vremena sam provodio sa njom, nakon toga. Ja sam tada bio popularan veoma i putovao sam svuda po svetu. Vraćao sam se iz Amerike kada sam čuo da se Sara rodila. Moja žena je bila stub cele porodice, ona je Saru odgajala, čuvala, vaspitala", započeo je Mića.

Pošto je Mića istakao da je Snežana stub njihove porodice, otkrio je šta ga je privuklo kod supruge.

"Ona je neobično lepa žena, ta neka njena mirnoća, na prvi pogled je bilo sve drugačije. Ima takve živce... Uvek smo bili u istoj ljubavi, nikad nisam osetio da kad nemamo, da imamo probleme. Uvek mi je govorila da dignem glavu gore", rekao je Mića.

O lošim momentima u životu, periodu kroz koji je prolazio sa suprugom, prvi put otvoreno govori.

"Životni period u mraku, živeo sam u Sarajevu, tu su mi koreni. Oženio sam se, i sve je super bilo. Onda je izbio rat, posle rata, zbog tih pesama koje sam pevao, sam bio osuđivan, zapravo kritikovan. Svešta se pisalo i lagalo o meni. I tu je bila Snežana, koja mi je govorila da će biti bolje. Na kraju čovek se bori ceo život. Treba ostati bez para, treba ostati bez prijatelja i tad će videti ko mu je pravi prijatelj, a to je meni pokazala", bio je jasan Mića i dodao da nema problem sa ljubomorom.

"Nemamo taj problem, jer joj ne dajem zapravo da misli to. To su sve moje drugarice, tako da tu se završava sve. Možda je to malo meni dalo slobode, ali ona se nosi sa time. Tako da ona zna da se družim sa ženama, žene su novinarke, sportistkinje, imaju žena koje su jači od nekih momaka, tako da volim da se družim sa ženama, a i mene žene stvarno vole", poverio se zadrugar.

Mića je iskoristio priliku i ispričao da bez svoje supruge ne bi mogao da živi.

"Recept je da doziraš i stalno daješ novu ljubav. Da daješ so znanja da je voliš. Ništa nije loše pokloniti ženi ružu, da joj kupiš neku sitnu stvar, parfem neki, ustaneš, poljubiš je, pitaš je kako je, te neke sitne stvari čine uspešan brak. A ako sedonese još neka parica kući, još bolje. Ja bez moje žene ne mogu i smatram da je ona uvek stajala iza mene, tu je za mene uvek, moje najveće blago su Sara i Snežana. Kad je trebalo kritikovala je, uvek bez galame. Sara je školovana, radi ono što voli, nezavisna je. Ja sam ispao prema mojoj ženi nefer, jer smo se mi dogovorili na početku da neko zbog ćerke mora ostati kod kuće. Dogovorili smo se da to bude ona, zato sam ja odlučio da njoj obezbedim sve, da ne bi osećala ništa što fali", završio je Mića.

