MOLILA JE DRIPCA ZA LJUBAV! Ja sam rekao Marku šta će da se desi ako bude sa Lunom I SVE SAM POGODIO! On je tu IZ INTERESA! Lepi Mića izneo i DOKAZ?!

Lepi Mića ne krije da smatra da je Marko Miljković u vezi sa Lunom iz interesa. Da se on pita, Đoganijeva ne bi trebalo da bude sa njim ni dva minuta.

"Ja sam govorio Zoli sto puta, nije me slušao. Bio je čovek u životnoj opasnosti, mogao je glavu da izgubi! Sve što sam rekao da će da bude, sve sam pogodio! Luna je molila za ljubav, to je šalterska ljubav. Ona moli za ljubav dripca. Ja njoj pomažem, mislim joj dobro. Ona ne treba da bude sa njim ni dva minuta. Ja te ne koristim, on te koristi. Sama je rekla najgore za njega. On je nju ložio protiv mene. Ja nju nikad nisam spomenuo u životu dok je bila na svojim nogama stabilna. Ona sama ustane i kaže - Sram da te bude, iskoristio si me, je*ao si Lunu, uspeo si u životu! I onda sam ja kriv. On glumi da bi dobio Kijine glasove, ona je glumila da bi ispala žrtva, to je bila gluma strašna. Njihovi razgovori su za malu decu. On njoj kaže - Ne obraćaj mi se 24 sata. Onda dolazi Sava, dežurna služba, odnosi joj stvari. Onda Miljković odlazi s Brendonom, kao udara joj čežnju. Onda Luna dolazi kao pop*šana, moli za ljubav, vraća se u krevet. Onda opet mučeni Savo isp*šio, vraća slike. Sve se zna, a onda ih Mića izmanipulisao. Ja sam rekao Miljkoviću da je njegov džip ako stupi s Lunom u vezu, evo neka me demantuje. Ušao je u vezu iz interesa. Što oseća prema Luni isto to oseća prema bilo kojoj. On nema sijalicu", istpričao je Lepi Mića u emisiji "Zadruga - Narod pita".

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir