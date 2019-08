BILA JE ILI DROGIRANA ILI PIJANA?! GUŠILA SE U SUZAMA ZBOG MALOG ŽELJKA! Miljana Kulić zbog jakih bolova išla kod jedne Ruskinje, a onda oplela po Ivanu Marinkoviću i njegovoj sestri

Miljana Kulić tvrdi da ju je nedvno zvala Teodora, rođena sestraIvana Marinkovića, oca njenog jednogodišnjeg sina Željka. Kontraverzna Nišlijka, koja se ovih dana sprema za ulazak u "Zadrugu 3", kaže da ju je veoma iznenadio poziv Marinkovićeve najuže porodice, jer ona sa njima nikada nije bila u kontaktu.

"Nedavno me je pozvala Ivanova sestra, ne znam da li je bila drogirana ili pijana. Plakala mi je preko telefona, bukvalno se gušila u suzama.

Na pitanje šta misli zbog čega ju je kontaktirala odgovorila je:

- Rekla mi je: "Ja ću sve tvom Željku da ostavim, moj brat Ivan je stoka i skot! Miljana, moj brat je skroz poludeo!"

"Rekla sam joj da mene to ne zanima i da sam joj ja pogrešna adresa. Njihovi porodični odnosi nisu moj problem i ne treba da me zovu zbog takvih gluposti. Željku nije potrebno ništa od njih, hvala Bogu, moje dete ima sve. Spustila sam slušalicu Ivanovoj sestri", bila je Miljanina rekacija na ovaj poziv.

Odgovorila je i na pitanje da li i dalje brani Ivanu da viđa svog sina.

"Nikada mu neću dozvoliti da pogleda Željka. Do pre mesec dana želela sam da moj sin ima i oca, ali posle Ivanovih izjava da mu se sve sa mnom dogodilo "slučajno" nema šanse da njih dvojica budu u kontaktu. Mnogo me je razočaralo to što je Ivan preko novina čestitao Željku prvi rođendan, umesto da me pozove i da se čuje sa njim. Bio je nedavno i do Niša i nije ni pozvao da vidi svoje dete. Kada moj sin odraste, pokazaću mu sve što je njegov otac javno izjavljivao i verujem da ni Željko neće imati želju da ga vidi", progovorila je Miljana o tome šta ju je povredilo.

Potom se osvrnula i na svoj ulazak u narednu sezonu zadruge, zajedno sa mamom Marijom Kulić.

"Mama i ja smo postigle dogovor sa produkcijom, kao i u prošloj sezoni, da budemo u posebnom smeštaju sa Željkom. Nikada ne bih ušla u rijaliti bez sina. Dosad sam više od tri godine provela pred kamerama, šta ću kad ljudi vole da me gledaju".

"Imam rijaliti karijeru od koje dobro zarađujem. To doživljavam kao posao od kog sam napravila kuću i od kog ću kupiti Željku stan i pokrenuti sopstveni biznis. Gde bih drugde zaradila toliki novac.

Onda je otkrila i kako teku pripreme za ulazak u Zadrugu 3.

"Spremam se polako, ali prvenstveno želim da sredim svoje zdravlje. Mesecima me boli stomak i sada pokušavam da otkrijem koji je uzrok tome. Išla sam kod jedne Ruskinje koja se bavi alternativnom medicinom i ona mi je rekla da imam neku bakteriju u stomaku, te da zbog toga imam bolove. U ponedeljak sam bila u bolnici u Beogradu na Bežanijskoj kosi. Ostala sam nekoliko dana kako bih obavila kompletne preglede pred ulazak u šou. I kolonoskopiju, ultrazvuk abdomena, kolor dopler nogu i magnetnu rezonancu. Hoću da uđem rasterećena, da bih mogla da budem opuštena i pravi rijaliti igrač.

