STANIJA JE SVOJE REKLA, MENE OVO NIŠTA NIJE IZNENADILO! Pukla tikva između starlete i Marijane Zonjić, a Marinkovićeva NI 5 PARA NE DAJE?!

Maja Marinković tvrdi kako je znala da se Stanija Dobrojević i Marijana Zonjić neće družiti nakon rijalitija. Kako je istakla, ni ona se sa slavnom starletom ne čuje otkako je napustila imanje u Šimanovcima, i ništa od navedenog je ne iznenađuje mnogo.

Ona je napomenula da je Stanija i sama kazala kako se ne druži sa ljudima iz rijalitija, te da zbog toga i ne brine mnogo oko čitave te situacije.

"Nije mi to iznenađenje. Ja sam to Marijani rekla još dok smo bile u 'Zadruzi'. Ja se sa Stanijom nisam ni čula posle izlaska. Sa Marijanom sam super. Ona mi je bila jako bliska osoba u kući. Non-stop smo se nešto čačkale. I o Staniji nemam loše mišljenje, ali od njihovog prijateljstva nema ništa. Ja sam znala da se Stanija neće javiti Marijani, jer je sama pričala to da se ne druži sa ljudima iz rijalitija. Samo mi je krivo što je Marijana imala emociju i to joj teško sada pada", ispričala je Maja u emisiji "Zadruga - Narod pita".



"Stanija i ja smo bile super. Kada se vratila drugi put, postale smo jako bliske. Ona je i meni sad draga. Prija mi kao osoba. Ne mislim da je loš čovek. Mislim samo da nije ispala drugarica prema meni, a možda je i moja greška što sam previše očekivala", zaključila je Marinkovićeva.

