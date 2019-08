MAJA MARINKOVIĆ PRIZNALA DA IMA NOVOG DEČKA! Otišla sa tatom na letovanje, odmorila se, pa PROPEVALA!

Maja Marinković vratila se sa letovanja, odmorna i puna pozitivne energije. Bivša zadrugarka provela je, kaže, desetak dana sa tatom u Grčkoj i sve što joj je falilo bio je - provod. Bez izlazaka, kaže, bilo joj je dosadno, ali napunila je baterije da to sada, po povratku, nadoknadi.

Međutim, Maja je pred celom Srbijom i sa širokim osmehom otkrila da se u međuvremenu pojavila i ljubav i njenom životu.

"Što se tiče mog emotivnog statusa mogu samo da ti kažem da sam zadovoljna!" ispričala je ona voditelju gostujući u emisiji "Zadruga - Nerod pita".

"To znači 'nešto'?" upitao ju je on.

"Tako je. To znači nešto", priznala je Maja, a osmeh sa lica nije skidala.

Osim tih novina, podigla je i veo tajni sa planova za budućnost, o kojima se do sada samo šuškalo. Naime, baš poput obe pobednice "Zadruge", i Maja želi da zapliva muzičkim vodama.

"Dobila sam jednu odličnu ponudu od jednog gospodina koji je vrlo uspešan u svom poslu. Sutra uveče ulazim u studio", istakla je Maja.

foto: Printscreen

Međutim, umesto o novoj, Maja je javno detaljno progovorila o staroj ljubavi, i to onoj o kojoj se najmanje zna - sa momkom koji je završio u zatvoru.

"Kako devojka koja sebe predstavlja smernom i moralnom uspe sa 20 godina da uđe u vezu s dečkom koji ode u zatvor? Nisi ga upoznala na fakultetu" bilo je pitanje jedne gledateljke, na koje je Maja smirenim tonom odmah odgovorila.

"Naravno da ga nisam upoznala na fakultetu, a i da sam ga upoznala, ja uopšte nisam znala da je on ranije imao problema sa zakonom. On i ja smo bili u vezi osam meseci pre nego što je on otišao u zatvor, ja sam njega zavolela, prosto, tada sam imala 18 godina... on je bio sa mnom 4 godine, ja sam njega ispoštovala 3 godine, dok je on bio u zatvoru, jer sam ispala čovek. Nisam mogla da izaberem u koga ću da se zaljubim i koga ću da zavolim. Naravno, nikada ne bih ugrozila sebe u toj situaciji. Nisam otišla ja tamo, već on. Prekinula sam to na vreme, kad sam videla da ide nekim drugim putem... On je bio od mene stariji samo 3 godine, bila sam mlada i mala, ne vidim da je to neka greška. Sad, njegovi postupci... to odgovara on", iskrena je bila bivša zadrugarka, koja smatra da je ispala čovek jer ga nije ostavila kad je bilo najteže.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir