TUKAO JE ŽENE PO ZADRUZI, SAD SE VRAĆA NA MESTO ZLOČINA?! Miki Đuričić nosi NANOGICU, ali ide u rijaliti i evo kakve SPECIJALNE uslove će imati

Miki Đuričić je trenutno u kućnom pritvoru, gde izdržava kaznu sa nanogicom zbog nasilja. On je sada moglo bi se reći jedan od najpoznatijih rijaliti igrača kod nas.

Ipak, izgleda da ga ni to što nosi nanogicu neće sprečiti da ponovo uđe u rijaliti, odnosno treću sezonu Zadruge.

"Mikija su zvali iz produkcije i rekli mu da bi voleli da se on nađe na spisku učesnika treće sezone. Problem je njegova nanogica, ali postoji način da se i to reši. Kada je to čuo, ponuda ga je zainteresovala jer mu je dojadilo da sedi u kući sa ocem", kaže izvor.

Đuričić je ovu priliku shvatio i kao način da zaradi dok je u pritvoru i nema drugih primanja. Sada sve zavisi od toga da li će Miki dobiti odobrenje od Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

"Zavod mora da mu da saglasnost da može da uđe i to isključivo u trajanju od osam sati, koliko traje jedan radni dan. U slučaju da mu se zahtev odobri Miki će na imanju boraviti tri puta nedeljno u trajanju od osam sati, nakon čega će biti vraćen u svoju kuću u Kupinovu", rekao je izvor.

Podsetimo, Miki Đuričić je osuđen zbog nasilja nad ženama, koje se odigralo 12. jula u toku rijalitija "Zadruga 2". Zbog fizičkog nasilja nad Nadeždom Biljić i Suzanom Perović, Miki je mogao da dobije kaznu od 5 godina zatvora, ali mu je kazna ublažena na 12 meseci kućnog pritvora.

