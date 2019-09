BLONDI SE ZA NJEGA UDALA KAD JE IMALA 17 GODINA? Tvrdila je da joj je život sa njim bio pakao, a evo kako Savo Perović provodi vreme SA OCEM! (FOTO)

Savo Perović obišao je i Trnovo blizu Bara gde je, kako se navodi, posetio oca i njegovu porodicu. Kada je objavio zajedničke fotografije na društvenoj mreži Instagram, mnogi su konstatovali kako veoma podseća na gospodina kog javnost do sada nije imala priliku da upozna.

"Retki momenti. Kad se tata slika", napisao je Savo uz fotografiju: "Uspeo sam da ga nagovorim da se slikamo", dodao je nasmejani bivši zadrugar.

foto: Instagram Screenshot

Inače, kako ga gotovo nije spominjao tokom trajanja rijalitija, mnogi su se vodili potresnom ispovešću njegove majke Blondi, koja tvrdi da Savo i danas pati zbog svega što se svojevremeno dešavalo u njihovoj porodici. Ona je, naime, jednom prilikom istakla kako se udala veoma mlada, te da je u tom braku "svašta pretrpela".

"Savo poštuje svoga oca toliko koliko je on i zaslužio. Sigurno ste primetili da ga uopšte nije pominjao. On u sebi krije veliku tugu i bol, ali ne priča o tome. Ja sam se udala sa samo 17 godina. Njegov otac me je maltretirao i zlostavljao. Svašta sam pretrpela dok sam bila u braku", rekla je Blondi.

foto: Instagram Screenshot

Kurir.rs, M. G/Alo/Foto: Sonja Spasić

