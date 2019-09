MILJANA KULIĆ OTVORENO O VEZI SA TOMOVIĆEM! Bacio oko na njenu majku?! Nije štedela reči!

Miljana Kulić otvoreno je progovorila o navodnoj ljubavnoj vezi sa pevačem Bojanom Tomovićem, te spekulacijama da je zapravo bacio oko na njenu majku, Mariju. Ona je, naime, istakla da oni nisu u vezi već da se samo druže, pa da "kada mu naiđe taj poremećaj on ne zna ni šta priča ni šta radi", te zaustavila i šuškanja o izvesnim osećanjima koje on gaji prema Kulićki.

"On je priznao i da ima bipolarni poremećaj i kad mu naiđe taj poremećaj on ne zna šta priča, šta radi... a ja se čujem sa njim pre 'Zadruge 3' samo da bih shvatila da postoje ljudi i luđi od mene, da bi to meni bila uteha. Tako da ja kada se čujem sa njim shvatim da za mene još uvek ima nade! Šalim se. Bojan je u suštini dobar čovek, ali ima taj poremećaj i ja želim na sve moguće načine da mu pomognem. Dajem sebe i nadam se da ću uspeti. Dajem sebe u tome da mu pomognem, naravno" ispričala je temperamentna Miksi bez dlake na jeziku.

Podsetimo, crnogorski pevač javno je progovorio o svojoj borbi sa bipolarnim poremećajem, te se našao u samom centru sve pažnje. On je jednom prilikom putem društvene mreže Fejsbukl otrkio da nije zaljubljen u Miljanu Kulić već u njenu majku Mariju, kada se posumnjalo da su bivša zadrugarka i on par prema porukama koje su ostavljali jedno drugome na Instagramu.

