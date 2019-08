UVEK SAM SE I PALIO NA PLAVUŠE I STARIJE OD MENE! Teško oboleli crnogorski pevač ŠOKIRAO PRIZNANJEM: Nisam zaljubljen u Miljanu već u njenu majku! Starija je samo 6 godina!

Bojan Tomović, crnogorski pevač koji pati od bipolarnog poremećaja, otrkio je na svom Fejsbuk nalogu da nije zaljubljen u Mariju Kulić već u njenu majku Mariju.

"Ja nisam u vezi sa Miljanom Kulić, jer mi se sviđa njena majka Marija. Zaljubio sam se u tu ženu, prvi put kad smo razgovarali preko Vibera, te oči, te usne, nestvarno lepa žena i samo pet-šest godina starija od mene, ali nažalost udata je i ja nikad neću ni muvati, niti bilo što pokušati, jer znam da je verna svome mužu", napisao je Tomivić pa dodao da je Marija realna, poštena i uvek tu da ga posavetuje.

"Iako znam da nikada ništa neće biti između mene i Marije, mogu barem da je volim u sebi, to niko ne može da mi zabrani. Šta da radim, to je jače od mene, a uvek sam se i palio na plavuše, starije od mene, od Suzane Mančić, Marine Perazić, Brene pa do Marije Kulić. Jbg, srce ne bira, a Miljani, šta god ona pričala o meni, od srca želim sve najljepše u životu i da konačno pobedi u rijalitiju. Mada, ako i Marija uđe u Zadrugu, navijaću za nju, ipak je ona moja ljubav, platonska", napisao je pevač i otrkio da neće ući u Zadrugu, jer, kako je rekao, nema tih para zbog kojih bi ponovo ušao u bilo koji rijaliti.

"J*bes pare kad izgubiš zdravlje".

Kurir.rs/Foto Printscreen/Facebook

