TA DEVOJKA I JA JESMO U VEZI! ČUJEMO SE 20 PUTA DNEVNO, PEVA MI PREKO TELEFONA: Bojan Tomović demantovao da ga Miljana Kulić PROGONI, pa progovorio i da li će ZAJEDNO U RIJALITI! ŠOK!

Bojan Tomović ispričao je šta se zapravo dešava između njega i Miljane Kulić. Naime, on je priznao da njih dvoje jesu u vezi, ali telefonskoj. Njemu itekako prija da se čuju, i po 20 puta na dan, jer kako je sam rekao, ona mu pomaže da prebrodi "crne dane" izazvane bipolarnim poremećajem koji mu je dijagnostikovan.

Iako demantuje da su u emotivnoj vezi, Tomović tvrdi da ga Miljana ne progoni već da mu veoma prija njena pažnja, ali je ostao nedorečen o njihovom ljubavnom statusu u budućnosti. A maštu pratilaca zagolicao je podelivši komplimente koje mu Miljana udeljuje, kao i njen poziv da zajedno učestvuju u sledećoj sezoni rijalitija.

foto: Printskrin/Instagram

Tomović je na svom Fejsbuk profilu dodao da ga je Miljana pozvala da zajedno budu učesnici rijalitija, ali da je on odbio.

"Ona me tera da udjemo zajedno u rijaliti i pravimo, kako ona kaže, do sada neviđeni šou, ali ja ipak zbog mog lošeg zdravstvenog stanja, ne mogu da joj ispunim tu zelju. Morao sam da vam pojasnim naš odnos, jer mnogi mediji pišu da smo u ljubavnoj vezi, sto naravno da nije istina, jer kako da budem sa nekim u vezi, kad se nikada lično nismo ni upoznali, osim preko vibera. Ljubazno me pozvala kod nje u goste u Niš, a ja nju i njenu porodicu kod mene u CG i to je to", priznao je Bojan.

Kurir.rs / Foto: Ana Paunković, Printscreen Facebook

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir