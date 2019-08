SVI SU UPERILI PRSTOM U NJEGA I PROZVALI GA DEČKOM MILJANE KULIĆ! Pevač se oglasio pa otkrio pravu istinu: Molila me je da budem jak i da se trgnem! TO JE TO!

Već neko vreme aktivno se spekuliše o tome da su Miljana Kulić i Bojan Tomović u vezi. Naime, pevač je jednom prilikom zapevao za bivšu zadrugarku, zbog čega mu je ona javno poručila da ga voli.

Međutim, kako je istakao, njihov odnos zapravo je isključivo prijateljski, a postoji mogućnost da postane samo još i poslovni, ništa više od toga.

"Miljana Kulić i ja nismo u ljubavnoj vezi, kako neki mediji pišu. Pa, čekajte ljudi, tek sam se razveo", rekao je Bojan, pa nastavio: "Miljana me je pre par dana kulturno pozvala na rođendan njenoga sina, ali ja sam trenutno u inostranstvu, pa nisam mogao da se odazovem pozivu i to je sve. Pričali smo preko Vibera dugo o svemu i sa Miljanom i sa njenom majkom Marijom. Ljudski su mi pružile podršku u mojoj borbi sa bipolarnim poremećajem i hvala im na tome."

"Miljana me molila da se trgnem i budem jak uprkos bolesti, pričala mi je da je kao klinka obožavala moje pesme, sve ih zna napamet, čak mi ih je i pevala i zato sam i ja njoj otpevao 'Nisam te zaboravio' jer volim da obradujem ljude koji mene vole. Uz to, Miljana bi volela da joj ja napišem prvu pesmu koju uskoro treba da snimi i to je to, znači, naš odnos je isključivo prijateljsko/poslovni. Tačka", zaključio je Tomović

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/Insajder.in/Foto: Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir