NIJEDNA APOTEKA NEMA LEK ZA MENE! ULAZIM U RIJALITI DA SE BLAMIRAM ZA SVE PARE: Miljana Kulić otkrila privatne detalje, a pomenula je i Željkovog oca!

Miljana Kulić oglasila se na društvenim mrežama, a na samom početku priznala je da je odlučila da sebe stavlja iznad svih.

Bivša zadrugarka, koja je diskvalifikovana pred kraj rijalitija dobila je brojne komplimente na račun izgleda, a mnogi su komentarisali kako su joj usne veće. Kulićeva je demantovala da je stavljala bilo šta u njih.

Potom se osvrnula na Ivana Marinkovića, koji se nije pojavio na 1. rođendanu svog sina Željka.

"Ivan je mrtav za mene, nije video sina i ne zanima me u životu. Stvarno ne znam zašto on ne želi da čuje za sina, to treba da pitate njega", rekla je Miljana i dodala:

"Ne pijem lekove, samo jednom u mesec dana uzmem po bromazepam da me uspava i tad mi bude lepo i lako zaspim. Ja sam sebi najbolji psihijatar, nijedna apoteka nema leka za mene."

Ona je rekla da će ući u rijaliti koji joj ponudi više novca, ali da bi više volela da to bude treća sezona "Zadruge".

"Ulazim u rijalitiji da se blamiram za sve pare", rekla je Miljana.

