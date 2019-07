TEŠKO OBOLELI PEVAČ NAJVEĆA ZVEZDA ZADRUGE 3?! Tražio NEMOGUĆE uslove, svoje odaje, WC i može da krši NAJSTROŽE pravilo! A sad BRUTALNO vređa Novaka Đokovića (FOTO)

Pevač Bojan Tomović (37) biće jedna od glavnih zvezda Zadruge 3 koja počinje već početkom septembra.

Pevač, koji je već mesecima jedna od glavnih tema u regiona zbog priznanja da boluje od bipolarnog poremećaja, dobio je ponudu koja se ne odbija i ispunjeni su skoro svi uslovi koje je pevač tražio - poseban apartman sa kupatilom samo za njega i njegovu malu maltezerku sa kojom Tomović ulazi u rijaliti.

Pevač je zahtevao i da ne bude kažnjavan nedeljnim honorarom koji je, kako kažu zaista veliki, ukoliko ponekad zaspi preko dana zbog terapije koju već 7 godina.

Zauzvrat publika moze da očekuje šou, jer je poznato da su bipolarci kada su u plus fazi izuzetno zabavni, kreativni, hiperaktivni, nepredvidivi, dok kada su u depresivnoj, minus fazi, budu sasvim druga ličnost - duboko nesrećni, ranjivi, previše emotivni, brzo planu, tako da će publika i edukativno moći da vidi sva lica bipolarnog poremećaja - bolesti koju na zapadu zovu "bolest umetnika" jer je mnogo svetski poznatih zvezda priznalo da boluju upravo od istog Britni Spirs, Maraja Keri, Džoni Dep, Mel Gibson, Ketrin Zita Dzons, Rene Ruso, Sting.

Bojanov cilj je da svojim ulaskom u rijaliti pokuša da ublaži stigmu i diskriminaciju ljudi sa mentalnim problemima koja je na Balkanu posebno izražena. Veruje da će svojim primerom pokazati da se bolesti ne treba stideti, kao i da u rijalitiju nema normalnih, već samo nepregledanih.

Tomoviću će ovo biti drugi rijaliti, s obzirom na to da je pre 5 godina bio u Farmi odakle je diskvalifikovan nakon samo nedelju dana zbog agresivnog ponašanja. Pevač tvrdi da ovaj put neće dozvoliti da ga nebitni likovi isprovociraju.

Ono što je posebno zanimljivo priča se da će u Zadrugu ući i jedna poznata pevačica sa kojom je Bojan svojevremeno bio u emotivnoj vezi, a kako je pevač već nekoliko meseci razveden, ostaje da se vidi da li će stare strasti da se probude jer Bojan kaže da nema ništa protiv seksa pred kamerama i smatra da je to normalna stvar.

Izvređao Novaka Đokovića

Bojan Tomović je na društvenoj mreži Fejsbuk, gde je veoma aktivan, posle pobede na Vimbldonu Novaka Đokovića napisao sraman status.

"Pita me sinovac za Đokovića: "Striko, a zasto ovaj čika pase travu ko krava?", što se mnogima nije dopalo, pa su usledili komentari: "Sad si baš preterao", "Imao sam visoko mišljenje o tebi, ali sada si pao jako nisko. To verovatno zbog toga što neko nikada neće postići takav uspeh. Ne samo u tenisu, nego u bilo čemu. Ali kompleksi su čudo, to se ne leči".