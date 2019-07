ANABELA ULAZI U ZADRUGU 3?! Majka Lune Đogani priznala zašto je blogerka ODNELA POBEDU, a EVO i šta kaže o pomirenju sa Miljkovićem!

Anabela Atijas ponosna je na svoju ćerku Lunu Đogani, kako je sama istakla, na borbenosti i izdržljivosti da dođe do samog kraja takmičenja. Pevačica je prizanala da će i sama ući u sledeću sezonu "Zadruge" ukoliko njena ćerka odluči da ponovo učestvuje.

"Ja sam najponosnija što je izdržala sve, pobeda je samo trešnjica na torti. To je potvrda da je bila iskrena, borbena i jaka, to je Luna", započela je priču Anabela.

Bili smo svedoci da je Lunina najveća podrška tokom superfinalne noći doživela emotivni kolaps kada je ponovo ugledala suze svoje ćerke, a evo i šta joj majka najviše zamera.

foto: Sonja Spasić

"Zamerila bih joj da nije bila to sve što je bila", rekla je Lunina majka.

"To je na njima, mogu ja da mislim šta god hoću, ali na kraju je Luna ta koja odlučuje. Ko je gledao dve godine Lunu, shvatio je da njoj niko ne može da uđe u glavu. Pomislila sam prvo da joj to nije trebalo, ali poznavajući nju, to je ona držala u sebi i onda je moralo da pukne", izjavila je majka pobednice Zadruge 2.

Sve interesuje da li će Đoganijeva ući i u "Zadrugu 3", a Anabela je istakla da ukoliko se to desi, da će ući i ona za njom.

"Ako odluči da uđe, ja idem sa njom da je maltretiram", zaključila je pevačica.

foto: Kurir

Kurir.rs, Pink / Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

