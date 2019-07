LUNA VEĆ ZABORAVILA MARKA! VRAĆA SE GASTOZU?! Mi se i te kako razumemo i jedno drugom smo podrška U SVAKOM SMISLU! KRASNO

Luna Đogani izašla je kao pobednica "Zadruge 2" teža za 120.000 evra. Uspeh joj je svakako pomogao da zaboravi Marka Miljkovića, koji joj je dao korpu samo dan pre finala rijalitija, ali i podrška Nenada Marinkovića Gastoza.

Međutim, blogerka se izgleda već snašla, pa je obnovila kontakt sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, sa kojim je imala intimne odnose posle rastanka sa Slobom Radanovićem, pre godinu dana.

"Taj isti Gastoz mi se javio i čestitao mi je. Nas dvoje se i te kako razumemo i mi smo jedno drugom podrška u svakom smislu, ali ne u ljubavnom. Ima tu nekih stvari koje su me razočarale šta je on radio dok sam ja bila unutra, sa nekim ljudima koji mi ne žele dobro. Ali ja ću to rešiti na svoj način. Pozvao je ljude da glasaju za mene, podržao me je, srećan je zbog mene i to je to", rekla je Luna.

