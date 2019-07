MARKO JE BIO LJUT KAD JE PRIČALA O S*KSU SA NJIM: Gastoz se oglasio, ovako komentariše Luninu POBEDU U RIJALITIJU!

Nenad Sinđelić Gastoz progovorio je o pobedi svoje bivše devojke Lune Đogani u rijalitiju, sa kojom je ostao dobar prijatelj.

On je posle ljubavne romanse sa Lunom ostao dobar prijatelj sa njom, što je smetalo Marku Miljkoviću, a Gastoz je dao svoje mišljenje.

"Nebitan je Marko u mom životu, meni je drago da sam sa Lunom ostao u dobrim odnosima i ona će i dalje biti moja drugarica. Srećan sam što je pobedila, zaslužila je to i želim joj sve najbolje u životu, nadam se i da je sa njom i njenim roditeljima sve u redu, tako da to bi bilo to", rekao je Gastoz.

foto: Printscreen

