ZASTRAŠIVAO JE LJUDE PREKO INSTAGRAMA, OBEĆAVAO KORAĆKINOM DEČKU BATINE: Filip Mijatov samovoljno se prijavio za JAVNI KLINČ, a sada misli da će ga POLOMITI UNUTRA?!

Filip Mijatov postaće deo rijaliti ekipe, a on se pred sam ulazak izgleda uplašio. Naime, u jednom intervjuu on je istakao da je totalno nepripremljen, što je zbunilo sve one koji su verovali u njegovu snagu "na rečima" koju je često demonstrirao putem svog Instagrama.

"Idem potpuno nepripremljen, nemam iskustva, ne znam, kad budem ušao videću šta i kako. Tamo će biti dosta ljudi koje poznajem, pa ćemo videti. Poznajem Janjuša, Stefana Karića... Janjuš je super, mislim da ćemo biti super unutra, mi se čujemo ponekad "onlajn" dobri smo baš. Ja nemam sa kim da se svađam tamo, ali verujem da će me napadati, zbog celog tog skandala, da bi skupljali poene. Ulazim u nešto potpuno novo, nemam iskustva, videćemo", priznao je Filip.

On je dodao da ga apsolutni niko nije podržao u ideji da svoj život ogoli pred hiljadama gledalaca.

"Svi moji su protiv ulaska, ne postoji niko moj ko je rekao: "Bravo, uđi". Moji misle da će da me polome tamo, misle da će da me naprave budalom. Svi su protiv, porodica, bivša žena, prijatelji, braća, svi... Ali ja sad kad sam krenuo, glupo je da stanem, idem da iskoristim taj marketing", bio je iskren Mijatov koji se samovoljno prijavio na javni klinč.

Kurir.rs, Pink, MV / Foto: Printscreen/Instagram

