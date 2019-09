GAGI ĐOGANI POSLUŠAĆE ĆERKIN SAVET: Imaću s*ks po ceo dan baš kao i moja Luna!

Učesnici treće sezone rijalitija "Zadruga", koja zvanično startuje 6. septembra, podvrgli su se lekarskom pregledu nekoliko dana uoči useljenja u velelepni Imaginarijum.

Po samom dolasku na pregled najviše pažnje privukao je otac pobednice druge sezone rijalitija Lune Đogani Gagi Đogani, koji je otkrio da će na imanju imati seks po ceo dan, kao što to u više navrata činila njegova naslednica!

foto: Ana Paunković

Naime, denser se kao zapeta puška spremio za takmičenje u najgledanijem rijalitiju, pa nema sumnje da publika od Gagija svašta može da očekuje.

"U rijaliti ulazim raspoložen i dobro sam se pripremao zasve što me unutra čeka. Ne bežim od ljubavi ako mi se tamo bude dogodije sastavna stvar svake ljubavi. Ulazim sa parolom "nikad ne reci nikad", a drago mi je da me je Luna čak i u tome podržala! Ona zna kako je unutra i ona se susretala i sa ljubavlju i sa odnosima koji se izrode iz ljubavi. Rekla mi je da tamo budem onakav kakav sam i privatno i da se slobodno ponašam. Inače sam u više navrata pričao o tome kako imam kratak fitilj, pa mi je ćerka nekoliko puta na to skrenula pažnju. Rekla mi je da tamo moram dobro da se kontrolišem i da nikako ne nasedam na provokacije jer se tamo svi trude da drugog takmičara maksimalno isprovociraju da bi bio diskvalifikovan", rekao je Gagi.

Đogani je potom otkrio da će učešće u rijalitiju shvatiti vrlo ozbiljno, te je poručio ostalim takmičarima, ujedno i protivnicima, da od njega mogu da očekuju borbu bez predaje.

"Ulazim spreman i znam da ću se do kraja boriti onako kako samo ja znam. Nisam pokvaren, biću iskren i trudiću se da budem u potpunosti svoj kako bi publika mogla da me upozna na pravi način. Svakako, očekujte svašta", rekao je Gagi.

Kurir.rs/Rijaliti/Foto Ana Paunković

Kurir