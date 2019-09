UVALILE SE KOD DRAGOJEVIĆA PA SAD SLAVE! Dalila Dragojević napunila 26, PROSULA životnu mudrost po društvenim mrežama, a onda joj se pridružila i Koraćeva! IDILIČNO! (FOTO)

Dalila Dragojević i Ana Korać srećno su se ubacile u porodicu Dragojević, pa postale jetrve koje se obožavaju.

Nekadašnja rijaliti zvezda, a sada supruga Dejana Dragojevića, proslavlja 26. rođendan, a čestitke pristižu sa svih strana.

Ona se sama pohvalila na svom Instagramu gde je objavom "oduvala" fanove.

"Eh, kada se samo setim kada sam volela kao mala da slažem za godine! Pitaju me tako: “Malena, koliko ti imaš godina”, a ja kažem “12 i po”, “13 i po”, uvek je bilo nekako tih pola! Želela sam da budem starija po svaku cenu. Bogami, sada, kako vidim ovih 26, i nije mi baš dobro! Onda se setim da sam postigla mnogo toga... Prvenstveno, upoznala i započela život sa osobom koja je baš taj život! Ako me pitate šta mi treba? Ne treba mi ništa osim zdravlja i ljudi koji me vole i koje volim... Čuvaj mi ih Bože i sada i svih sledećih godina. Sve ostalo će doći baš onda kada ti budeš naredio", napisala je Dragojevićeva.

Koraćeva se pridružila Dalili, pa joj čestitala i podelila njihovu zajedničku sliku.

"Najlepša, evo i ovde da čestitam. Sve najlepše, ljubavi! Srećan rođendanko", poručila je Ana svojoj jetrvi, kako je od milošte zove.

