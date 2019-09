SINIŠA JE ŽIVEO 17 GODINA U KUĆI NJENE MAJKE! A zahvaljujući meni, ta bivša sad ima stan! Dragana Mitar jedva smogla SNAGE DA PROGOVORI!

Dragana Mitar nije krila koliko se oseća poraženo zbog načina kako su se njen još uvek zakoniti suprug Siniša Dragutinović i njegova bivša žena poneli prema njoj. Naime, ona je doživela veliku porodičnu dramu kada je Siniša spakovao sve njene stvari, kao i detetove, i u džakovima ih izneo iz stana, a zatim tu, kako se navodi, uselio bivšu sa decom.

Ona je jedva smogla snage da progovori, a onda je i napomenula da "ona zahvaljujući njoj sada ima stan", a "on da je bio čovek ostavio bih joj to odmah posle razvoda".

"Šta da im poručim? Dok ste bili zajedno, šta niste imali? Može mužu da se zahvali što je bio sa mnom, što smo dobili Jovana i što je ona zahvaljujući meni dobila stan. Siniša je živeo je 17 godina u kući njene majke. Nikad mu nije palo na pamet da kupi nešto. Došao je Jovan, kupili smo stan i sad nakon svega ta žena je uspela da uđe u stan. On da je bio čovek, on bi joj to ostavio odmah posle razvoda. Nemam šta da im poručim. Mene je blam svega ovoga", izjavila je Dragana gostujući u emisiji "Zadruga - Narod pita".

