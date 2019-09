JA SAM BILA U ZADRUZI, A ON U ZATVORU! Skandalozna izjava Dragane Mitar: Siniša je bio hapšen 2 PUTA, ležao je U SMEDEREVU! Zarađuje 100.000 a živi nonšalantno, KAKO?! Šta mulja i petlja?!

Dragana Mitar zaprepastila je kada je pred milionskim auditorijumom napravila paralelu između nje i Siniše Dragutinovića, te navela kako je ona bila u "Zadruzi", a on u zatvoru. Ona je u iskrenoj ispovesti ispričala da je Siniša bio hapšen dva puta, te i javno posumnjala da se "taj čovek" bavi sumnjivim poslovima.

"Videli ste kako menja bravu, a to sam mogla isto ja da uradim. Ja se ovim ne bavim. On bi mene tada mogao da tuži, a trajao bi proces. On upravo na telefonu zove i, kao, ne može da uđe u stan. Ako je sve u redu, čemu ovo? Kažu da se po pokretima sve vidi. Nemam pojma čemu ta nervoza. Deluje mi kao da je samo gledao kad ćemo Jovan i ja na more! Čini mi se kao da mu je neko javio. To je histerija i neki strah. Neko njega uporno savetuje da ne kuca rešenje, a on uporno to želi", pričala je Dragana, a onda je dodala:



"Čovek koji radi u državnoj firmi za platu od 100.000 dinara... kako taj čovek može tri puta da ide na more i da živi nonšalantno, da vozi skupa kola? Verovatno se bavi nekim nedozvoljenim radnjama. Dva puta je bio hapšen. Ja ne znam odakle mu te pare? Je l' to pošten radnik? Ali, to nije moje i neću time da se bavim. Ja se držim tog zakona. Taj čovek je bio u zatvoru, dok sam ja bila u 'Zadruzi'. Prvi put je bio u zatvoru zbog primanja mita. Tada je u Smederevu ležao, a bio je i na nekim informativnim razgovorima. Pokušavaju da ga uhvate, šta mulja i petlja, drago mi je što smo Jovan i ja udaljeni od njega", zaključila je ona gostujući u emisiji "Zadruga - Narod pita".

