KAD SMO SE VEĆ 2 GODINE OGOLILE PRED KAMERAMA, BEZVEZE DA LJUDE PRAVIMO BUDALAMA: Anabela priznala da KUPA Lunu i OBLAČI! Sve PIKANTERIJE Đoganijevih! (KURIR TV)

Anabela Atijas je iskreno iznela trenutke iz svog doma, pa ispričala šta se dešavalo sa Lunom pre, ali i posle operacije ugradnje silikona.

"Ne mogu da verujem koliko je Nina porasla. Ona je bila ta koja je svoje lice prikrivala, i govorila je "mama nneću sa tobom, nemoj da me slikaš, neću sa tobom", a sada je već obrnula svesna je, oseća se lepo, prošla je krizni period, i kaže "ajde mama da se slikamo" i ja kažem onda konačno mi se ćerka vratila. Ja stvarno ne bih ušla, ne bih mogla da uđem bez Blankice.Mene novac ne privlači u toj meri da ja sad po svaku cenu, svaka čast za Lunu koja se bori, na stranu sam svih koji se bore i treba da zarade, ali ipak je ona meni mnogo važnija od svega materijalnog.

"Ovako je bilo. Kad sam ja konačno rekla, dobro, ako si već navalila. Imala je fazu kada je htela da operiše nos, pa sam joj rekla, dobro ni slučajno, to si ti. Onda je htela grudi. Onda sam rekla, ako ćemo da radimo, da pravimo ljude budalama da pričamo kako su ti narasle preko noći, bezveze, nećemo, videće se svakako. Kad smo se 2 godine već ogolile, ono, pogotovu ti pred kamerama, ogolila se ono, ajde ti se našali na svoj nračun i napravile smo simpatičan klip, ne da bi ljudi pričali. Ako smo jednim udarcem sve ljude ubili, i hejtere i one što nas vole. Naraslo preko noći, nema potrebe. Ja sam je sve vreme kupala, oblačim je, spavam pored nje. Naravno tu je Marko, menjamo se. Konci su još tu, mora neko da bude sa njom. Ali ta njena prevelika želja je dovela do toga d aona to ipak prošla herojski", ispričala je majka mlade Đoganijeve.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs, MV / Foto:Sonja Spasić

