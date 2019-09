FILIP MIJATOV ZARATIO SA POLA ZADRUGE ZA 24 SATA! Pljunuo Dejana u lice, polio Sašku vodom... Obezbeđenje TRČALO PO ŠIMANOVCIMA!

Filip Mijatov još pre ulaska u "Zadrugu 3" uhvatio se u koštac sa bračnim parom Dragojević putem društvenih mreža. Od tog trenutka, trojac se ne podnosi, a to osećanje odneli su i u rijaliti. Razlog je bio Filipov sukob sa Anom Korać, sa kojom su Dalila i Dejan u dobrim odnosima nakon pomirenja braće Dragojević.

Žučna rasprava sa Dejanom pretvorila se u pakao. Kad ga je Mijatov pljunuo u lice, obezbeđenje je utrčalo u Belu kuću kako bi sprečilo mogući fizički obračun.

"Legao sam da spavam, budale me probudile! Snajka tvoja je mene zadovoljavala", rekao je Filip, misleći na Anu Korać koja je trenutno u vezi sa Dejanovim bratom Davidom.

On i danas tvrdi da je imao romansu sa njom, koja je bila i te kako burna.

"Meni je tvoja majka pisala, Dejane! Sada mi daješ motivaciju!" nastavio je Filip s provokacijama.

"Tako?! Kada si je čekao ono na parkingu tri dana! Vuče te za nos ko kako hoće! Hajde Fićo, hoćemo da se igraš sa nama?! Hoćeš rijaliti? I, šta kaže moja mama? Hajde, skini gaće", odbrusio mu je Dejan.

foto: Printscreen

"Ja se sa dečkom nisam upoznala, sa svima sam progovorila po neku reč, sa njim nijednu. Ne zbog toga što je on u lošim odnosima sa Davidom i Anom, nas tuđi ratovi ne interesuju. Sve je bilo u redu dok u jednom momentu nije prozvao mene na storiju gde je napisao da uvedu nekog dečka koji ima 17 godina, jer on mora da se suoči sa Dejanom i Dalilom. Mi to dete i ne poznajemo. Zavrzlama. Ja ne bacam rovca, a ako nisi upoznat sa mojim delom i radom, upoznaćeš ga. Ako ostaneš, ali ovde ne vidim svrhu tvog postojanja. Kome ti imaš potrebu ovde da se pravdaš? To što pričaš da si platio, a nisi platio što je očigledno, nisi trebao da pričaš. Ti si došao da pričaš sat vremena o Ani, nisi bio interesantan, preznojio si se od glave do pete, grebao si da uđeš dok su oni bili u 'Zadruzi'. Što si poleteo na Sašku? Video si da se polivaju po rijalitiju pa misliš da si zanimljiv. Neko te loše savetovao da se kačiš sa ljudima na samom početku sa kojim se nisi ni upoznao. Ti mene prvi put vidiš u životu", rekla je Dalila.

"Filip je malo pogubljen. Ima neke tikove. Nešto se vrti. Pogubljen je, kao da ne zna gde je. Vesla u kontra. Non-stop ima neke glupe upadice i non-stop spava. On treba da ide kući. Kada je polivao Sašku nije obratio pažnju da tu pored sedi trudnica. Nema potrebe da sedi ovde i uništava ovakav prostor i nameštaj. On je jedan klošar i seljak. Spavao si ispred Aninog stana dva dana, daj bre, majmun", zaključio je Dejan.

Prethodne večeri, takođe, Filip se posvađao i sa Saškom Karan, koju je polivao vodom. Nakon strašnog obračuna vreme je provodio nervozno šetajući rijaliti imanjem, dok su ukućani pričali o njemu.

"Ja mu kažem: 'Smiri se, polako'. On je Ani učinio uslugu večeras. Znaš gde sam ja provalio da on laže? Kada sam izašao napolje. Ona je nešto imala definitvno sa njom. Kada je u studiju bila, a on se uključio telefonom, on ćuti kao pi*ka... Nema šta da kaže", rekao je Mića, pa dodao: "Poremećena osoba, šta ćeš ti sa njim? Ja vidim da je dečko budala. On kaže da su se družili i da su bili prijatelji. Vozile mu Ana i Mina auto, to ništa nije sporno, ali tu noć kada se uključio lepo sve navedeš šta sam ti plaćao, a on kao: 'Što si ti bila sa mnom?' i onda ja tu kažem sam sebi: 'Ovaj dečko laže'. Večeras kada sam video ovo sa Saškom, shvatio sam da nema on šta drugo da radi osim da poliva. Meni nije smeo ništa da kaže", zaključio je Mića.

foto: Printscreen

Inače, kada mu je Mića rekao da se smiri, Filip mu je priznao da "nije kapacitet za to".

"Smiri se, polako. Ušao si u fajt sa četiri, pet ljudi koji su dugo u ovoj priči. Ne možeš ti to sada podneti. Neko te pogrešno savetovao. Ti si udario bezveze na Sašku, nije ti ništa rekla, ona se svađa sa Gagijem, ne sa tobom. Ustaješ i vređaš je. Ti si sada legao u krevet i kažeš Dejanu: 'J*bao sam ti snaju'. Idi, lezi i spavaj. Vodi računa šta pričaš", savetovao ga je Lepi Mića u dvorištu.

"Ne mogu ja, brate. Nisam ja taj kapacitet za to", odgovorio mu je on.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir