JA SAM OVDE SAMO PARAVAN, ON SE NJEMU SVIĐA! Raskrinkala ih pred svima: Milan Milošević i Zoki Šumadinac su u tajnoj vezi?!

Miljanu Kulić istakla je pred svima da su između Milana Miloševića i Zokija Šumadinca "varnice očigledne". Tom prilikom u rijaliti kući, ali i van nje, podigla se ogromna prašina, pre svega zato što "zadrugar iznenađenja" uopšte ne može da shvati zašto se Zoki "okomio na njega".

"Ne mogu to tako sada da objasnim, evo pitajte vašeg kolegu Milana Miloševića, on će to da vam objasni", rekao je Zoki na pitanje kako on to privlači ljude svojom crnom magijom i zašto je baš izabrao Miljanu Kulić kako bi tako nešto učinio.

Pošto je automatski "okrenuo priču" na Milana, on se izbunio.

"Ja znam ovog čoveka, ali ne znam što se okomio na mene", istakao je on, a onda se Miksi umešala.

"Ja sam ovde samo paravan, Zokiju se ovde sviđa Milan, ja sam mu paravan", istkala je ona.

