SAMO JE STEFAN ROĐEN POD SREĆNOM ZVEZDOM! Velika misterija opseda grad, čuvajte se BROJA 25?! STRAVA U RIJALITIJU!

Veliki šef obavestio je zadrugare da ih čekaju specijalni zadaci, što mnogima nije lagodno palo. Naime, velika misterija broja 25 opsedaće rijaliti grad u narednim danima, a jedini koji će zasigurno ostati u Beloj kući je Stefan Kandić.

"Dragi naši zadrugari, uselili ste se u zadrugu pre tačno 10 dana i tokom vašeg dosadašnjeg života u najlepšem i najpopularnijem gradu na ovim prostorima nije se dogodilo ništa ovako važno i značajno kao ono što će ove nedelje obeležiti vaš život. Kako je ono što sledi u narednim redovima veoma važno, neophodno je da u apsolutnoj tišini čujete sadržaj ovog pisma jer imamo veoma važno obaveštenje za sve vas! Pažljivo slušajte jer će misterija koja od ovog trenutka trese vaš grad doneti mnogo neobičnih, teških, zamršenih, ali i zabavnih trenutaka. Ono kroz šta ćete morati da prođete u narednim danima će u svakom slučaju biti neuobičajeno i nikada se do sada nije dogodilo u Zadruzi. Misterija broja 25 je sasvim sigurno najveća misterija koja će ikada opsedati 'Zadrugu', zato je važno da tokom narednih dana budete pažljivi, mudri i snalažljivi! Broj 25 će doneti mnogo toga drugačijeg i neočekivanog u Zadrugu, a na vama je za početak da strogo pratite uputstva Velikog šefa. Iz sata u sat ćete biti obaveštavani o daljim koracima, ali budite spremni na sve i nemojte misliti da će ono što sledi bilo kome od vas lako pasti", čitao je Milan Milošević.

"S obzirom na to da će vođa tokom ove večeri izabrati omiljenog zadrugara i potrčke, neophodno je da već sada budete obavešteni o sledećem: jedan od vas rođen je pod srećnom zvezdom, a da to možda i nije znao do ovog trenutka. Jedan od vas će tokom ove misteriozne nedelje biti sačuvan i neće moći da napusti ''Zadrugu'. Ovaj srećnik ne može biti izabran niti za potrčka, niti za omiljenog zadrugara, njemu je misteriozni broj 25 doneo sreću. Zadrugar rođen pod srećnom zvezdom je jedini osim vođe za kojeg smo trenutno sigurni da na kraju ove nedelje ne može biti izbačen. Stefan Kandić, na glasanju nosi broj 25, što ga činim srećnikom, jer je siguran da neće izaći iz 'Zadruge' tokom prvog sledećeg izbacivanja. Stefanu će misteriozni broj 25 doneti ove nedelje lagodan i bogat život u 'Zadruzi', ali ćete više o tome čuti u toku noći. Stefane, s obzirom na to da si ti rođen pod srećnom zvezdom, čestitamo ti jer u trenutku kada misterija opseda vaš grad, nismo sigurni da li će misteriozni broj 25 još nekome doneti sreću ili će naprotiv ovaj broj samo otežavati život zadrugarima. Sada je vreme da se pozdravimo, i jedino što ćete u ovom trenutku još čuti vezano za misteriozni broj 25 je da svi morate tokom celog zadatka, uvek kada ste budni nositi majice sa brojem 25! Misterija je među vama! Čuvajte se broja 25 u narednim danima! Pozdrav, Veliki šef", zaključio je Milan.





